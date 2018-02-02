ЦБ принял решение о слиянии Бинбанка и «ФК Открытие»

В октябре 2017 г. Набиуллина называла объединение «ФК Открытие» и Бинбанка «возможным рабочим вариантом» Андрей Гордеев / Ведомости

«Решение о том, что «ФК Открытие» и Бинбанк (возможно, за исключением какой-то доли плохих активов) будут объединяться, мы такое внутреннее решение приняли», - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сейчас обсуждается вопрос выделения плохих активов из санируемых банков. Это сложнореализуемая идея, указывает Набиуллина: как плохие активы отделить от остальных – это действительно большой вопрос. С одной стороны, [без проблем на балансе] банк будет сосредоточен на тех активах, которые приносят доход, будет соответствующая бизнес-модель, банк быстрее станет привлекательным для рынка, потому что будет прибыльным. С другой стороны, продолжила она, когда регулятор назначал менеджмент в санируемый банк, то предполагал, что у него будет несколько показателей эффективности. Первый - это скорость вывода банка на прибыль. Второй – это работа с проблемными активами. «Мы считаем, что это две важные задачи в санации банка, их трудно отделить. Есть и плюсы, и минусы [отделения проблемных активов], решение еще не принято», – заключила она.

«ФК Открытие» санируется силами ЦБ с 29 августа прошлого года, Бинбанк — с 21 сентября. В октябре 2017 г. Набиуллина называла объединение «ФК Открытие» и Бинбанка «возможным рабочим вариантом», однако на тот момент их будущая бизнес-модель только обсуждалась.

Минфин поддерживал объединение двух банков, а также еще одного, находящегося на санации через Фонд консолидации банковского сектора, - Промсвязьбанка. Но в январе стало известно, что Промсвязьбанк станет опорным банком для исполнения гособоронзаказа и госконтрактов. «Цель у всех одна – как можно скорее продать. Есть идея, в целом правильная: все-таки называется Фонд консолидации банковского сектора. По идее, в рамках идеологии этой консолидации остальные банки тоже должны присоединяться [к «ФК Открытие»]», – объяснял замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по ТАСС). Но тогда объединенный банк будет очень большим и его будет очень сложно реализовать, признавал Моисеев, предлагая вывести банк на IPO.

И «ФК Открытие», и Бинбанк постепенно оправляются от оттока средств вкладчиков, с которым столкнулись во второй половине 2017 г. В декабре средства на счетах и депозитах компаний в «ФК Открытие» выросли на 66,3 млрд до 357 млрд руб., вклады физлиц – на 21,6 млрд до 413,5 млрд руб. Из Бинбанка в декабре компании еще забирали свои средства: так, за месяц ушло 17,1 млрд руб. (всего средств юрлиц в банке по итогам года осталось 82,7 млрд). Однако за то же время вклады населения выросли почти на 12 млрд до 495,8 млрд руб., следует из отчетности банка.

Оба банка постепенно возвращают средства, предоставленные им ЦБ. В декабре «ФК Открытие» вернул ЦБ 150,4 млрд руб., Бинбанк - 68 млрд руб.