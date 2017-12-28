Зачистка банковского сектора докатилась до крупнейших банков

Эльвира Набиуллина дошла до лидеров рынка Андрей Гордеев / Ведомости

С приходом в 2013 г. Эльвиры Набиуллиной Центробанк занялся расчисткой банковского сектора. С тех пор лицензий лишились 358 банков. Но к крупным банкам регулятор подобрался лишь в этом году.

В июле ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» – это стало крупнейшим страховым случаем в истории российского банковского сектора: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам «Югры» 172,1 млрд руб. Прежде банки такого размера («Югра» была 31-й по величине активов) ЦБ лицензий не лишал.

Тогда же заработал Фонд консолидации банковского сектора – ЦБ создал его, чтобы самому заниматься оздоровлением банков – без участия АСВ и частных инвесторов. В старом механизме санации было слишком много недостатков, объясняет аналитик S&P Роман Рыбалкин. Инвесторы не могли присоединить санируемый банк из-за дефицита капитала, что усложняло процесс, а возможность не соблюдать нормативы создавала соблазн использовать выделяемые на санацию льготные кредиты АСВ скорее для своих целей, чем для оздоровления пациентов, и переносить на баланс санируемого банка плохие активы. Кроме этого падение рыночных ставок требовало выделять на оздоровление банков все больше средств: дыры латались за счет прибыли, получаемой от разницы льготной ставки АСВ и рыночной.

К делу регулятор приступил почти сразу же. В конце августа он забрал на санацию «ФК Открытие». Спустя еще несколько недель в Фонд консолидации отправился Бинбанк. Та же участь в декабре постигла Промсвязьбанк.

Все они входили в число крупнейших частных банков страны. «ФК Открытие» был седьмым по активам (здесь и далее данные по «Интерфакс-ЦЭА» на 30 июня), Промсвязьбанк замыкал десятку крупнейших, Бинбанк был 12-м и, хотя не входил в список системно значимых банков, де-факто был им. Фактически в десятке крупнейших осталось всего два негосударственных банка: Альфа-банк и Московский кредитный банк, получивший беспрецедентную поддержку от «Роснефти».

Дмитрий Ананьев бывший совладелец Промсвязьбанка Новый механизм санации дает ЦБ слишком большие полномочия: это сейчас одновременно и регулятор, и оценщик, и надзорный блок, и в то же время теперь уже и бизнес-игрок, причем один из крупнейших. В этих условиях те частные банки, которые еще остаются, будут вынуждены конкурировать с регулятором. Новый механизм санации, как и прежний, предусматривает очень большое финансирование со стороны государства.

Всех троих – «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк – по сути, подвело одно (хотя время их попадания в фонд определялось в первую очередь ликвидностью): проблемные активы, которые росли годами, и нехватка капитала.

Санацией трех крупных банков решение накопленных проблем сектора явно не закончится, уверен руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Ключевыми проблемами банковского сектора остается низкое качество активов и недостаточное резервирование, указывает он: банки к решению этих проблем подступились, но говорить о том, что тренд переломлен, пока нельзя. На рынке остаются игроки с неустойчивым финансовым положением, это банки самого разного размера – очевидно, что оздоровление сектора продолжится, говорит Лукашук.

Отзыв лицензий у банков продолжится еще 2–3 года, заявила Набиуллина на этой неделе: «Политика оздоровления будет продолжаться, – пообещала она. – После этого мы хотели бы перейти к той ситуации, когда случаи отзыва и санации будут просто единичными, исключительными» (цитата по ТАСС).

Как банки переживут 2018–2019 гг., будет зависеть от экономической ситуации, хотя ЦБ, очевидно, продолжит адресно решать проблемы неустойчивых игроков, рассуждает Лукашук: государству и частному бизнесу необходимо докапитализировать банки – потребность в капитале остается.

Насколько оправдан приход государства в лице ЦБ в банковский сектор, сказать сложно, говорит бывший первый зампред Центробанка и экс-председатель совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин, из-за двух экономических кризисов частные банки сильно проиграли государственным, как следствие – банкротства небольших и средних банков, а потом и вынужденная санация крупных игроков. Но на рынке есть еще 30–50 банков, где тоже напряженная ситуация: «Что будет с ними, мы скоро увидим. Но в краткосрочной перспективе государство из банковского сектора точно не уйдет».