АСВ предложило новый способ ликвидации банков

Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Полтора года на похороны

При нынешнем порядке распродажа активов рухнувших банков начинается слишком поздно Максим Стулов / Ведомости

АСВ готовит реформу ликвидации рухнувших банков, рассказал «Ведомостям» гендиректор агентства Юрий Исаев. Недавно Центробанк отстранил АСВ от другого направления – санации банков – и сам занялся их финансовым оздоровлением.

Сейчас АСВ занимается ликвидацией 321 банка: балансовая стоимость их активов – 3,78 трлн руб., а оценочная – 0,44 трлн руб., говорит Исаев, при этом средний срок ликвидации банка – около трех лет. В последние годы число банков, перешедших под управление АСВ, быстро росло, процесс ликвидации продолжителен, а со временем ряд активов дешевеет и в результате кредиторы получают меньше, объясняет он. После отзыва у банка лицензии он переходит под контроль АСВ только через 2–3 месяца, а продажа активов начинается минимум спустя пару лет, сетовал в ноябре Исаев.

АСВ предлагает поправить закон, чтобы повысить эффективность работы с активами. Сразу после отзыва лицензии оно будет оценивать качество активов, выделять активы для продажи и готовить их к сделке, говорит Исаев. Это позволит сократить срок ликвидации банков до полутора лет и сделать сам процесс более прозрачным. «Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своем не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился», – рассказывает гендиректор АСВ.

Обсуждается идея продавать активы на открытых торговых площадках, по голландскому аукциону, следует из его слов: «Если кто-либо из участников согласился с начальной ценой, то дальше аукцион идет на повышение до максимальной цены; если не согласился, то цена снижается до минимальной, при которой аукцион заканчивается». Сейчас АСВ продает имущество банков на своем портале torgiasv.ru и у организаторов электронных торгов, выставляя активы на продажу по балансовой стоимости.

Активы, которые были похищены из банков из-за криминальных действий менеджмента или собственников, к продаже предлагаться не будут – информация о них, как и сейчас, будет ложиться в основу заявления в правоохранительные органы, отмечает Исаев.

Также АСВ не планирует продавать хорошие «быстрые» активы, по которым в короткие сроки возможно получение денежных средств.

Реформа ликвидации поможет не только увеличить поступления в конкурсную массу, но и сократить издержки на обслуживание активов, рассчитывает Исаев.

ЦБ и правительство предложения АСВ по реформе ликвидации в целом поддержали, указывает он. Версия поправок в закон о банкротстве будет готова в январе, чтобы Дума могла рассмотреть их в весеннюю сессию.

ЦБ готовит законопроекты по оптимизации ликвидации банков вместе с АСВ, сообщил представитель регулятора: планируется изменить порядок продажи имущества, но не только чтобы сократить сроки проведения торгов, а чтобы повысить открытость и доступность для всех заинтересованных игроков, «что минимизирует риски реализации имущества по нерыночным ценам вне конкурентных процедур».

Сейчас всей ликвидацией занимается АСВ, но число рухнувших банков перевалило за 300, судами и продажей имущества зачастую занимаются юридические компании и контролировать все у агентства не получается, говорит банкир. Недобросовестная практика встречается, подтверждают федеральный чиновник и бывший сотрудник ЦБ. Если бы активы продавались на прозрачных торгах – скажем, на сторонних площадках типа Российского аукционного дома, – кредиторы рухнувших банков получали бы гораздо больше, считает банкир.

Предложения АСВ могут сократить сроки ликвидационных процедур и затраты на их проведение, полагает руководитель банкротного отдела бюро адвокатов «Де-юре» Вадим Макаричев. При голландском аукционе сформируется справедливая стоимость лота, уверен исполнительный директор юрфирмы «Михайлов и партнеры» Евгений Мастерских.