ЦБ объяснил, почему спас «ФК Открытие» и Бинбанк, а «Югру» лишил лицензии

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Эльвира Набиуллина рассказала, в чем разница между «Югрой» и двумя другими частными банками Максим Стулов / Ведомости

Объяснения эти содержатся в письме первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову («Ведомости» с ним ознакомились; человек, близкий к одной из сторон переписки, подтвердил содержание письма). Представитель ЦБ от комментариев отказался. Аксаков заявил, что отказывается от комментариев – документ поступил с грифом «для служебного пользования».

«Югра»: возможности исчерпаны

«Югра» не была системно значимым банком и ее активы в 355 млрд руб. – всего 0,4% активов банковского сектора, пишет Тулин. Банк почти не привлекал средства компаний, не связанных с конечным бенефициаром, продолжает он, не имел межбанковских кредитов – рыночные контрагенты закрыли на него лимиты за несколько месяцев до введения временной администрации, не держал средств бюджета и НПФ; бизнес-модель держалась на вкладах населения и кредитах проектам бенефициаров, а сколько-нибудь значимого кредитования населения и рыночных компаний не было. К 8 сентября у 125 из 140 заемщиков-юрлиц возникла просроченная задолженность – совокупно это 232 млрд руб., или 87% кредитов, сетует Тулин.

ЦБ пытался повысить качество активов «Югры» и ее финансовую устойчивость и после проверки 2016 г. ЦБ пошел навстречу акционерам – вкладов населения очень много, собственники выразили готовность повышать устойчивость банка – и взялся за разработку мер финансового оздоровления, говорится в письме. Но финансовое положение «Югры» не улучшалось. Трижды ЦБ ограничивал привлечение средств населения, в 2017 г. «Югра» получила четыре предписания доформировать резервы на 62 млрд руб., пишет Тулин, но банк продолжал агрессивно привлекать вклады, в том числе через схемы, чтобы обойти запреты ЦБ, и не прекращал выдавать кредиты компаниям, реальный бизнес которых не соответствовал размерам кредитов.