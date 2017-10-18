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Борис Сафронов
Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Цифра недели: 40 млрд руб.

Почему санация «Открытия» не будет образцовой

Государство перенимает «лучшие корпоративные практики»

Меня в профессиональном плане удивить сложно, но серия сделок на 40 млрд руб. с акциями тонувшего банка «ФК Открытие», признаться, поразила. В середине августа стало очевидно, что крах «ФК Открытие» практически неизбежен, но Центробанк после «Югры» обещал не лишать лицензий крупные банки, так что выход был один – санация, которую регулятор решил проводить по-новому: через фонд консолидации банковского сектора. Первый проект будет образцово-показательным – я был уверен.

ЦБ начал помогать еще до санации: компенсировал «ФК Открытие» большую часть денег, которые забрали клиенты: 333 млрд руб. по сделкам репо в июле. Но отток продолжался.

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