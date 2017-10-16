Перед санацией «Открытия» его акции на 40 млрд рублей скупил «Траст»
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Странные сделки на Московской бирже с акциями банка «ФК Открытие» накануне ввода в него временной администрации – кто-то заплатил около 40 млрд руб. за 13% акций очевидно проблемного банка – проводили близкие к нему структуры, выяснили «Ведомости». О введении временной администрации в «ФК Открытие» с его последующей передачей в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ объявил 29 августа, а перед этим на бирже прошло несколько крупных сделок с акциями банка. Последняя – почти на 14 млрд руб. – заключена 28 августа.
Покупателем был санируемый «Открытием» банк «Траст», следует из раскрытой банком информации, а продавцами – три пенсионных фонда, которые вместе с банком отправились в Фонд консолидации, рассказали два человека, близких к «Открытию». Сделки на бирже прошли в августе, до принятия решения ЦБ о санации банка, подчеркнул один из них. Акции «ФК Открытие» продали НПФ РГС (владел 4,97% акций банка), НПФ электроэнергетики (4,86%) и «Лукойл-гарант» (2,99%), уточнил другой.
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