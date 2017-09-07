Дыра в банке «Траст» выросла почти втрое

За август дыра в капитале банка «Траст» выросла на 203 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

За август дыра в капитале банка «Траст» выросла на 203 млрд руб., следует из сообщения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц. Там указано, что к 1 сентября отрицательный капитал «Траста» вырос до 316,9 млрд руб., хотя еще месяц назад он был 113,9 млрд руб. С чем связано увеличение дыры, пока неизвестно: банк перестал раскрывать ежемесячную отчетность на сайте ЦБ после публикации данных за июнь, кроме того, сроки раскрытия отчетности за август еще не подошли - обычно отчетности на сайте регулятора появляются в середине месяца.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ и «Открытие холдинга», который занимался санацией «Траста» до того, как регулятор объявил о переходе банка вместе с другими активами холдинга в Фонд консолидации банковского сектора.

«Возможно, повлияли сделки с заинтересованностью, о которых объявлял банк, - были сообщения о межбанковских кредитах. «Траст» отчетность перестал публиковать, и баланс за два месяца мог сильно измениться - могли появиться активы, которые пришлось обесценивать и резервировать», - говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

О санации «Траста», «ФК Открытие», «Росгосстраха», трех пенсионных фондов (РГС, «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики), «Росгосстрах банка», «Открытие брокера» ЦБ объявил 29 августа. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов. ЦБ планирует получить не менее 75% акций банка, у прежних собственников может остаться не более 25%, если капитал банка не будет списан.