«Траст» вложил больше 200 млрд руб. в «Открытие холдинг»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













ереход «Траста» в собственность банка «ФК Открытие» не избавляет от необходимости вычета, так как последний формально находится в собственности «Открытие холдинга» Максим Стулов / Ведомости

Банк «Траст» ошибся с расчетом капитала на 1 сентября, сообщил его представитель. 7 сентября в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц было опубликовано сообщение, из которого следовало, что дыра в «Трасте» за август выросла на 203 млрд руб. и к началу осени его отрицательный капитал составил 316,9 млрд руб. Банк обсчитался на 217,5 млрд руб., следует из комментариев его представителя. Он говорит, что к 1 сентября отрицательный капитал «Траста» составил 99,4 млрд руб. Сообщение с новым расчетом капитала было опубликовано в реестре 8 сентября.

При проведении подсчетов в условиях смены собственников группы «Открытие» (о санации «ФК Открытие» ЦБ объявил 29 августа) банк некорректно определил перечень компаний, финансовые инструменты которых принимаются к уменьшению капитала, сообщил представитель «Траста». После корректного отражения инструментов, связанных с «Открытие холдингом», банк направил регулятору правильный расчет, добавил он. Подробности он раскрывать не стал. Но рассказал, что 29 августа «Траст» перешел в собственность «ФК Открытие». Каким образом это влияет на расчет капитала, он не сказал. В списке лиц, под контролем либо значительным контролем которых находится «Траст», до сих пор основным собственником (99,99%) значится «Открытие холдинг». Сообщений о смене акционера банк не публиковал.

Похоже, что две трети активов банка (на 1 июля – 331,8 млрд руб., затем банк отчетность раскрывать перестал) были вложены в «Открытие холдинг» или компании, входящие в него, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Так как холдинг не входит в банковскую группу, соответственно, любые вложения банка в него или компании, принадлежащие холдингу, должны были вычитаться из капитала, если они превышают 25% от него, продолжает он. Переход «Траста» в собственность банка «ФК Открытие» не избавляет от необходимости вычета, так как последний формально находится в собственности «Открытие холдинга». Но возможно, что с учетом перехода контроля над «ФК Открытие» в пользу временной администрации ЦБ и приостановки прав предыдущих акционеров регулятор позволил вычет не делать, говорит Данилов.

Сложно представить, чтобы за два месяца «Траст» выдал больше 200 млрд руб. «Открытие холдингу», возможно, он выдавал какие-то поручительства, гарантии по долгам холдинга, что и привело к резкому росту кредитного риска, говорит методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Если банки действительно сменили собственника, то кредитный риск на «Открытие холдинг» вычитать из капитала не нужно – это уже риск не на акционера, который требует уменьшения капитала, указывает он: «Но сам факт появления такой корректировки говорит о том, что на «Трасте» по-прежнему остаются огромные относительно его баланса риски на «Открытие холдинг», будь то прямое финансирование, поручительства или иные инструменты, просто теперь это риск не на акционера, а условно на третье лицо».

Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.