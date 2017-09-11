Банк «Траст» продолжает «жонглировать» миллиардами

До июля-августа этого года «Траст» редко раскрывал информацию о сделках межбанковского кредита, однако по мере оттока средств из «ФК Открытие» «Траст» стал все чаще публиковать подобные сведения Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Траст» совершил 8 сентября две сделки межбанковского кредита на 58 млрд руб. каждая, следует из раскрытия информации. Одна из них – с заинтересованностью. Контрагент и другие условия не раскрываются.

Речь идет о замещении межбанковского кредита, ранее выданного банком «ФК Открытие» банку «Траст», сообщил представитель «Открытия», условия он назвать отказался.

На 1 июля у «Траста» было 100 млрд руб. привлеченных межбанковских кредитов, причем все они – от сестринского «ФК Открытие», следует из МСФО. Там же говорится, что банк сам почти не выдает такие кредиты (12 млрд руб.), все они также приходятся на «ФК Открытие».

До июля-августа этого года «Траст» редко раскрывал информацию о сделках межбанковского кредита, однако по мере оттока средств из «ФК Открытие» «Траст» стал все чаще публиковать подобные сведения, причем не указывая, выданный это кредит или привлеченный. Например, с 1 по 25 августа «Траст» раскрыл 11 сделок межбанковского кредита на сумму от 10 млрд до 66,5 млрд руб. В июле – пять сделок на сумму от 11,2 млрд руб. до 32,4 млрд. Кроме того, в августе «Траст» раскрывал, что купил облигации «Открытие холдинга» на 30 млрд руб. и акции «ФК Открытие» на 3,8 млрд.

По итогам августа капитал «Траста» снизился за месяц на 203 млрд руб. до минус 317 млрд, правда, позже банк заявил, что ошибся с расчетами и капитал на самом деле вырос на 14 млрд руб. до минус 99,4 млрд руб. Банк некорректно определил перечень компаний, финансовые инструменты которых принимаются к уменьшению капитала, сообщал представитель «Траста». После корректного отражения инструментов, связанных с «Открытие холдингом», банк направил регулятору правильный расчет, добавлял он.

ЦБ 29 августа объявил о санации «ФК Открытие», входившего в «Открытие холдинг», инвестором стал сам ЦБ. «Траст», финансовым оздоровлением которого занимался холдинг, также вошел в периметр санации.