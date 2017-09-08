Банк «Траст» ошибся в расчете капитала на 217 млрд рублей

Банк «Траст» объяснил ошибку в расчете капитала Максим Стулов / Ведомости

На 1 сентября отрицательный капитал «Траста» составил 99,4 млрд руб., сообщил представитель банка «Траст» в пятницу. В четверг в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц было опубликовано сообщение, из которого следовало, что дыра в «Трасте» за месяц выросла на 203 млрд руб. и к началу осени его отрицательный капитал составил 316,9 млрд руб. На 1 августа собственные средства банка были минус 113,9 млрд руб.

При проведении подсчетов в условиях процедур по смене собственника группы «Открытие» банк некорректно определил перечень компаний, финансовые инструменты которых принимаются к уменьшению капитала на отчетную дату, сообщил представитель «Траста». После корректного отражения инструментов, связанных с холдингом, банк направил регулятору корректный расчет, добавил он. О каких инструментах идет речь, он не сообщил. Сообщений о том, что у банка «Траст» сменился собственник, не было, как и сообщений о переходе «ФК Открытие» в собственность Фонда консолидации банковского сектора, подконтрольного ЦБ. Представитель «Траста» сообщил, что банк перешел в собственность «ФК Открытие» 29 августа.

О санации «Траста», «ФК Открытие», «Росгосстраха», трех пенсионных фондов (РГС, «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики), «Росгосстрах банка», «Открытие брокера» ЦБ объявил 29 августа. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов. ЦБ планирует получить не менее 75% акций банка, у прежних собственников может остаться не более 25%, если капитал банка не будет списан.