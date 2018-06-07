ЦБ пересмотрит надзор за банковскими и финансовыми холдингами

Недобросовестные игроки используют регуляторный арбитраж как между секторами, так и между финансовыми организациями одного сегмента, отметила Набиуллина Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк намерен пересмотреть концепцию надзора за банковскими и финансовыми холдингами, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе. На это решение повлияли санации крупных банков по новому механизму, которые регулятор начал в прошлом году, следует из ее выступления.

«Например, если бы надзор и временная администрация имели полномочия в отношении всего холдинга «Открытие», а не только банка «ФК Открытие», то было бы гораздо проще найти и вернуть выведенные через холдинг, именно через холдинг, средства», – заявила Набиуллина.

Санировать «ФК Открытие» с его группой ЦБ решил в конце августа прошлого года. В интервью «Ведомостям» Набиуллина сказала, что поиском и возвратом активов займется Фонд непрофильных активов, который ЦБ создал на базе также санированного «Рост банка». Собственники «ФК Открытие» активы регулятору не передавали, указывала она.

С развитием финансовых рынков усиливается взаимосвязь различных его сегментов – как регулируемых, так и нет, сказала в выступлении Набиуллина: банков, страховых компаний, НПФ, лизинговых компаний. Эти участники образуют группы: иногда с формализованной собственностью, но зачастую за счет устойчивых неформальных бизнес-связей.

Недобросовестные игроки используют регуляторный арбитраж как между секторами, так и между финансовыми организациями одного сегмента, отметила Набиуллина. Перекрестные вложения, перенос рисков, сделки в целях сокрытия от регулятора реальных источников финансирования либо реальных объектов инвестиций, использование доверия к банкам для массовых продаж рискованных небанковских продуктов – такую практику мы намерены искоренять, пообещала председатель.

По ее словам, ЦБ будет гармонизировать банковское и небанковское регулирование, чтобы устранить арбитраж, а также ускорит интеграцию надзора за банковскими и небанковскими секторами.