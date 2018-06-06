ЦБ пойдет на сделку с манипуляторами

Сейчас ЦБ не может в обмен на сотрудничество уменьшить или отменить штраф участникам рынка, подозреваемым в манипулировании или использовании инсайда Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк в ближайшие три года хочет законодательно закрепить право инсайдеров и манипуляторов рынком пойти на сделку с регулятором. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2019-2021 гг.», опубликованном на сайте ЦБ.

Сейчас ЦБ не может в обмен на сотрудничество уменьшить или отменить штраф участникам рынка, подозреваемым в манипулировании или использовании инсайда. Сделка с регулятором поможет «ускорить ход расследования правонарушений, а также будет способствовать привлечению к ответственности более широкого круга лиц», говорится в документе ЦБ. Регулятор также хочет расширить сферы применения профессионального суждения при квалификации действий на финансовом рынке.

Идее закрепить в законодательстве институт сделки с регулятором не первый год. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил об этом в интервью Reuters в 2016 г.

Расследование каждого случая на рынке занимает до двух лет, потому что в манипулировании или инсайдерской торговле участвуют и иностранные организации, объяснял он. «Как правило, сама организация может быть не в курсе, что сотрудники используют инсайдерскую торговлю. Доля этого бизнеса в общем объеме бизнеса организации может быть весьма небольшая, а вот репутационный ущерб высокий», – говорил он. Снижение репутационного ущерба может быть одним из аргументов пойти на сделку с регулятором, добавлял он.

На расследование таких сделок у регулятора действительно уходит много времени. В конце мая ЦБ сообщил, что обнаружил инсайд при продаже валютной выручки «Лукойла» в декабре 2015 г. Кирилл Семашкин, который действовал в интересах кипрской инвесткомпании Ronin Europe Ltd., покупал валюту по заниженной цене благодаря информации, которую он получал от сотрудника «Лукойла» Алексея Бессонова, сообщил ЦБ. На таких сделках им удалось заработать146 млн руб. Ronin Europe Ltd. обвинение регулятора отвергал.

Другой случай, о котором ЦБ сообщил в середине апреля, касается сделок проведенных в 2016 по 2018 гг. Схема клиента «Финама» - трейдера Элвиса Марламова строилась на использовании автоследования, позволяющего автоматически копировать действия выбранного управляющего. По версии ЦБ, Марламов открывал позицию через свой изолированный счет, затем через 1-1,5 минуты он открывал позицию уже с использованием счета с автоследованием, после чего бумаги покупали подписчики его стратегий. Котировки бумаг росли, и Марламов закрывал позицию по своему изолированному счету. Таким образом он получил доход в размере 8 млн руб. Марламов заявил «Ведомостям», что не совершал инсайдерских сделок.