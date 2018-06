«ФК Открытие» частично откажется от иска к структурам O1 Group Бориса Минца

В приказе содержится предупреждение об уголовной ответственности в случае его неисполнения Дмитрий Новожилов / Ведомости

Санируемый банк «ФК Открытие», ведущий тяжбу со структурами О1 Group Бориса Минца, в четверг во время заседания Арбитражного суда Москвы заявил ходатайство о частичном отказе от иска.

С иском «ФК Открытие» обратился в суд еще в ноябре 2017 г., потребовав признать ряд сделок между ним и структурами О1 недействительными. Банк оспаривает приобретение им в начале августа облигаций SPV-компании группы «О1 груп финанс», а также досрочные расторжения кредитных договоров и возврат долгов по ним структурами О1.

Фактически речь шла о том, что вместо обеспеченных кредитов на балансе банка появились необеспеченные облигации «О1 груп финанс» на 30 млрд руб. Суд по этому иску принял обеспечительные меры, арестовав акции материнской компании О1 Properies – кипрской «О1 Пропертиз лимитед», – а также бизнес-центр Nevis. В феврале и апреле 2018 г. эти решения подтвердили и апелляционная, и кассационная инстанции.

Отказ от иска заявлен в части требований к трем иностранным компаниям – кипрским Nori Holdings Ltd. и Centimila Services Ltd., а также к зарегистрированной на Британских Виргинских островах Coniston Management Ltd., передал из зала суда корреспондент «Прайма». Эти компании выступали залогодателями по обязательствам O1 Group Limited. Банк заявил отказ в связи с тем, что он исполняет приказ Высокого суда Лондона, который в начале июня обязал «ФК Открытие» до 27 июня предпринять действия для прекращения производства по искам в отношении этих трех компаний.

По словам представителя «ФК Открытие», в приказе содержится предупреждение об уголовной ответственности в случае его неисполнения. Договоры по некоторым сделкам между банком «ФК Открытие» и O1 Group содержали соглашение о разрешении всех споров в международном арбитраже, объяснял ранее «Ведомостям» представляющий интересы последней Кирилл Удовиченко, партнер юридической компании «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры». «Этим решением лондонский суд признал, что банк не имел права подавать соответствующий иск в какой-либо государственный суд, в том числе и в России, и предписал отказаться от существенной части текущих исковых требований», – объясняет ситуацию Удовиченко.

Представитель ЦБ, привлеченный к спору третьим лицом, заявил в четверг в суде, что не видит процессуальных оснований для прекращения производства в части требований к иностранным компаниям. А представитель Nori Holding Ltd. и Centimila Services Ltd. ходатайствовал об оставлении иска в отношении компаний без рассмотрения или прекращении производства по делу, передал «Интерфакс».

Суд в четверг отложил слушания на 30 июля для предоставления сторонами дополнительных доказательств, в том числе письменного отзыва ЦБ на заявленные истцом и ответчиками ходатайства.