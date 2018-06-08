Банк «Открытие» должен судиться с Борисом Минцем в Лондоне, а не в России

Статья опубликована в № 4584 от 08.06.2018 под заголовком: Россия – не место для арбитража

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Банк «ФК Открытие» должен прекратить судебные разбирательства в отношении структур O1 Group Бориса Минца (на фото) в Арбитражном суде Москвы и не начинать новых, следует из приказа Высокого суда Англии и Уэльса Евгений Разумный / Ведомости

Банк «ФК Открытие» должен прекратить судебные разбирательства в отношении структур O1 Group Бориса Минца в Арбитражном суде Москвы и не начинать новых, следует из приказа Высокого суда Англии и Уэльса. Такое решение, как сказано на сайте, вынесено 6 июня этого года.

«ФК Открытие» обратился с исковым заявлением в московский арбитраж к компаниям, входящим в O1 Group, в ноябре 2017 г. Банк просил признать несколько сделок между ним и структурами Минца недействительными. В частности, «ФК Открытие» оспаривал приобретение им облигаций ООО «О1 груп финанс», досрочные расторжения кредитных договоров и возврат кредитов структурами О1 Group.