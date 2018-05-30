В отношении компании Бориса Минца идет доследственная проверка

Бизнесмен вместе с семьей уже уехал из России

Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Борис Минц уехал до следствия

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Сделки компании Бориса Минца проверит следствие Евгений Разумный / Ведомости

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по заявлению предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, касающемуся О1 Group Бориса Минца, рассказали «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников правоохранительных органов, знакомый Минца и Задорнова и подтвердил сотрудник правоохранительных органов.

Представитель «ФК Открытие» от комментариев отказался, ЦБ и О1 не ответили на вопросы. Сын Бориса Минца Дмитрий не ответил на сообщения.