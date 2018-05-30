Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Борис Минц уехал до следствия

В отношении компании Бориса Минца идет доследственная проверка

Бизнесмен вместе с семьей уже уехал из России
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по заявлению предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, касающемуся О1 Group Бориса Минца, рассказали «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников правоохранительных органов, знакомый Минца и Задорнова и подтвердил сотрудник правоохранительных органов.

Представитель «ФК Открытие» от комментариев отказался, ЦБ и О1 не ответили на вопросы. Сын Бориса Минца Дмитрий не ответил на сообщения.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике