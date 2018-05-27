Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон
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Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к ЦБ, федеральный чиновник и человек, знающий об этом от близкого знакомого акционера O1 Group. «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», – объясняет один из собеседников. По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.
Представители O1 Group и ее миноритарного партнера по O1 Properties – группы «Ист» от комментариев отказались. Связаться с Борисом Минцем и его сыновьями «Ведомостям» не удалось.
При этом основной актив Минца – O1 Properties может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Об этом рассказали «Ведомостям» один из кредиторов последней, два ее партнера и источник, близкий к ее акционерам. По их словам, переговоры идут, сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев.
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