Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон

Его O1 Properties скорее всего достанется компании, которую связывают с ГК «Регион» и «Роснефтью

Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: Минц уехал в Лондон

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Борис Минц со всеми тремя сыновьями и семьями как минимум на некоторое время решили обосноваться в Лондоне Сергей Портер / Ведомости

Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к ЦБ, федеральный чиновник и человек, знающий об этом от близкого знакомого акционера O1 Group. «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», – объясняет один из собеседников. По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.

Представители O1 Group и ее миноритарного партнера по O1 Properties – группы «Ист» от комментариев отказались. Связаться с Борисом Минцем и его сыновьями «Ведомостям» не удалось.

При этом основной актив Минца – O1 Properties может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Об этом рассказали «Ведомостям» один из кредиторов последней, два ее партнера и источник, близкий к ее акционерам. По их словам, переговоры идут, сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев.

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