Технический дефолт О1 Бориса Минца стал реальным

К «О1 груп финанс» есть претензии не только у владельцев дефолтных облигаций

Статья опубликована в № 4571 от 22.05.2018 под заголовком: Борис Минц настроился на дефолт

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У компаний сложные кредитные связи, а потеря контроля O1 Group над O1 Properties может стать триггером для досрочного погашения евробондов компании на $350 млн. Артем Геодакян / ТАСС

Технический дефолт «О1 груп финанс», SPV-компания O1 Group, объявила 4 мая, когда не смогла заплатить 357,7 млн руб. купона по облигациям на 14 млрд руб. с погашением в апреле 2027 г. Через несколько дней компания не смогла пройти оферту – выкупить бумаги на 13,9 млрд руб. – не было средств на расчетном счете.

Выпуск на 14 млрд руб. – обеспеченный. Поручителем по нему выступает O1 Group Ltd, она же гарантирует исполнение оферты.