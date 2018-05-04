Финансы / Профучастники

О1 Бориса Минца допустила технический дефолт по облигациям

У компании «О1 груп финанс» не оказалось 357 млн рублей для выплаты купона
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

SPV-компания O1 Group Бориса Минца, ООО «О1 груп финанс», в четверг допустила технический дефолт по выпуску облигаций на 14 млрд руб. с погашением в апреле 2027 г. Компания не заплатила четвертый купон на 357,7 млн руб., следует из ее сообщения. Цена этих бондов в пятницу на Московской бирже составляла лишь 2,55% от номинала.

Причина неисполнения обязательств – отсутствие денег на расчетном счете «О1 груп финанс» в необходимом для выплат размере, указала компания. Поручителем по исполнению обязательств по этим бондам является O1 Group Limited, говорится в условиях их выпуска. Там сказано, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «О1 груп финанс» своих обязательств по бондам их держатели имеют право обратиться к О1 Group, которая также обязана отвечать за исполнение компанией обязательств по оферте. Оферта по выпуску должна быть на следующей неделе, 8 мая.

«Ведомости» направили запрос в O1 Group с вопросами о техническом дефолте, поручительстве, а также о том, не планирует ли компания предложить держателям бондов реструктуризацию.

Пока речь идет о техническом дефолте и, возможно, в дальнейшем компания найдет способ расплатиться с держателями бондов, говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперта РА» Павел Митрофанов. По-видимому, продолжает он, группа не смогла восстановить доступ к ликвидности после того, как ряд банков-партнеров перешли под контроль ЦБ в рамках санации. У этих банков изменилась политика работы с заемщиками и, скорее всего, были закрыты лимиты на О1, объясняет Митрофанов, а группа не смогла найти средства в других банках.

У «О1 груп финанс» всего пять выпусков биржевых облигаций на 87 млрд руб. Один из выпусков – размещенный в августе 2017 г. на 40 млрд руб. – компания в прошлом году пыталась реструктурировать. Она предлагала поменять ставку купона, увеличив ее с годовой ставки ОФЗ +3% без капитализации процентов до ОФЗ +7,5% с капитализацией процентов, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к «О1 груп финанс». Однако в голосовании по реструктуризации 15 сентября участвовали держатели лишь 9,2% и решение принято не было, сообщала компания. Выплата купона по этим бондам предусмотрена раз в 15 лет. Ближайшая дата - июль 2032 г.

Крупнейший держатель этих бумаг - банк «ФК Открытие», сообщала компания в своем отчете. Он владеет 3/4 этого выпуска. Бумаги на его балансе оказались незадолго до того, как ЦБ объявил о его санации: кредиты структурам О1 были заменены на облигации «О1 груп финанс» – эти сделки «ФК Открытие» оспаривает сейчас в Московском арбитраже. В материалах дела говорилось, что банк из-за замены активов потерял более 30 млрд руб. обеспечения.

Новое общее собрание владельцев облигаций выпуска на 40 млрд руб. назначено на 7 мая, говорится в сообщении «О1 груп финанс».

Проводить реструктуризацию пыталась и компания «Прайм финанс», финансирующая активы O1 Group. В марте она начала второй раунд переговоров с держателями дефолтных бондов на 11,75 млрд руб. Дефолт по бумагам компания допустила в январе этого года, не заплатив 620,4 млн руб. по купону. На общем собрании владельцев бондов 5 апреля держатели проголосовали против реструктуризации.

Комментарии  ()
Naissaar
14:20 04.05.2018
"... А с "Геркулесом" у вас были дела? При слове "Геркулес" зицпредседатель чуть пошевелился. Этого легкого движения Остап даже не заметил, но будь на его месте любой пикейный жилет из кафе "Флорида", знавший Фунта издавна, например, Валиадис, то он подумал бы: "Фунт ужасно разгорячился, он просто вне себя". Как Фунту не знать "Геркулеса", если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением! Вокруг "Геркулеса" кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество "Интенсивник". Председателем был приглашен Фунт. "Интенсивник" получил от "Геркулеса" большой аванс на заготовку чего-то лесного - зицпредседатель не обязан знать, чего именно. И сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После "Интенсивника" образовалось товарищество на вере "Трудовой кедр" - разумеется под председательством благообразного Фунта. Разумеется, аванс в "Геркулесе" на поставку выдержанного кедра. Разумеется, неожиданный крах, кто-то разбогател, а Фунт отрабатывает председательскую ставку - сидит. Потом "Пилопомощь" - "Геркулес" - аванс - крах - кто-то загреб - отсидка. И снова: аванс - "Геркулес" - "Южный лесорубник" - для Фунта отсидка - кому-то куш." (c)
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике