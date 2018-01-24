Финансирующая O1 Group компания допустила техдефолт по облигациям

«Прайм финанс», как сказано в ее документах, связана с финансированием активов O1 Group Бориса Минца Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Прайм финанс» допустила технический дефолт по выпуску облигаций на 11,7 млрд руб. с погашением в июле 2021 г. Она не выплатила держателям 620,4 млн руб. по девятому купону из-за предстоящей реструктуризации этого выпуска, говорится в сообщении компании. «Прайм финанс», как сказано в ее документах, связана с финансированием активов O1 Group Бориса Минца. В связи с техническим дефолтом Московская биржа перевела два других выпуска облигаций компании на общую сумму 10 млрд руб. в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

«Прайм финанс» планирует до конца января провести общее собрание владельцев облигаций по вопросу реструктуризации выпуска на 11,7 млрд руб. Компания намерена продлить текущий купонный период до 14 января 2019 г. с сохранением ставки купона, а также предложить владельцам бондов отступные, говорится в ее сообщении.

Ранее «Прайм финанс» удалось провести реструктуризацию одного из выпусков на 5 млрд руб. Компания перенесла срок погашения бумаг с 2026 г. на 2031 г. и сократила число купонов с 20 до 4. Другой пятимиллиардный выпуск реструктурировать не удалось – на собрании владельцев облигаций 3 ноября не собралось кворума, а большинство тех, кто все же проголосовал, выступили против изменения условий.

Одним из покупателей бондов «Прайм финанс» была финансовая группа (ФГ) «Будущее» (владеет одноименным НПФ). В 2016 г. она вложила 24 млрд руб. в бумаги «Прайм финанс», «O1 пропертиз финанс» и «Финстандарта», которые «так или иначе связаны с финансированием активов O1 Group», писал в презентации для инвесторов «ВТБ капитал». Какие именно выпуски бондов «Прайм финанс» покупала группа, не раскрывалось.

Ранее представитель ФГ «Будущее» сообщал, что в портфелях пенсионных накоплений фондов группы нет реструктурированных бумаг «Прайм финанс».

«Ведомости» ожидают комментарии ФГ «Будущее» и ООО «Прайм финанс».