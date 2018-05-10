Финансы / Профучастники

О1 Бориса Минца не смогла выкупить свои облигации

«О1 груп финанс» не исполнила оферту на 13,9 млрд рублей, допустив технический дефолт
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«О1 груп финанс», SPV-компания O1 Group Бориса Минца, не смогла исполнить оферту по облигациям на 14 млрд руб. с погашением в апреле 2027 г. Держатели предъявили к погашению бумаги на 13,9 млрд руб., но выплат не получили – у компании не оказалось достаточного количества средств на расчетном счете.

На прошлой неделе «О1 груп финанс» также не смогла выплатить 357,7 млн руб. четвертого купона по этим бумагам из-за отсутствия средств. Котировки бондов на Московской бирже к 11.10 мск достигали 3,34% от номинала, оборот торгов за день составил 45 611 руб.

Поручителем по бумагам выступает O1 Group Limited. Согласно проспекту ценных бумаг, в случае просрочки выплат по бондам держатели могут обратиться к О1 Group, которая также обязана отвечать за исполнение компанией обязательств по оферте.

В пресс-службе O1 Group сообщили, что в ближайшее время держателям будут предложены варианты реструктуризации этих бумаг.

По выпуску на 14 млрд руб. предусмотрены ежеквартальные купонные выплаты, всего их 20. Текущая ставка купона – 9,75% годовых.

Компания намерена объединить в один следующие четыре квартальных купона, ставка по нему не изменится, следует из ответа пресс-службы O1 Group. «Также будут предложены некоторые дополнительные условия», – сообщил представитель группы, не раскрыв их.

Вероятно, у группы крайне низкие показатели ликвидности, говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Судя по всему, не удается ей и привлечь средства в банках для выплат под залог активов – они либо уже обременены, либо неудовлетворительного качества», – добавляет он.

Всего у «О1 груп финанс» пять выпусков облигаций на 87 млрд руб. В прошлом году компания пыталась реструктурировать выпуск на 40 млрд руб., однако на общем собрании владельцев облигаций не оказалось кворума и решение о реструктуризации принято не было. Новое собрание должно было пройти 7 мая, однако информация о его итогах пока не раскрыта.

Крупнейший держатель этих бумаг - банк «ФК Открытие», ему принадлежит 75% выпуска, сообщала компания в своем отчете.

Бумаги на его балансе оказались незадолго до того, как ЦБ объявил о его санации: кредиты структурам О1 были заменены на облигации «О1 груп финанс» – эти сделки «ФК Открытие» оспаривает сейчас в Московском арбитраже. В материалах дела говорилось, что банк из-за замены активов потерял более 30 млрд руб. обеспечения.

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