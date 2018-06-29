ЦБ хочет санировать финансовые холдинги

Ярослав Чингаев для Ведомостей

Центробанк работает над законопроектом о санации финансовых холдингов, заявил директор юридического департамента регулятора Алексей Гузнов. ЦБ надеется, что законопроект поступит на рассмотрение Госдумы уже осенью.

О том, что ЦБ собирается пересмотреть концепцию надзора за банковскими и финансовыми холдингами, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на Международном финансовом конгрессе в начале июня. На это решение повлияли санации крупных банков по новому механизму в прошлом году, следовало из ее выступления.

Как следовало из ее заявления, на это решение повлияли санации крупных банков по новому механизму в 2017 г. – регулятор забрал на финансовое оздоровление «ФК Открытие» вместе с группой, Бинбанк вместе с «Рост банком» и Промсвязьбанк. «Если бы надзор и временная администрация имели полномочия в отношении всего холдинга «Открытие», а не только банка «ФК Открытие», то было бы гораздо проще найти и вернуть выведенные через холдинг, именно через холдинг, средства», – говорила Набиуллина.

Законодательство отстало от того опыта, который уже получил в этом вопросе ЦБ, следует из слов Гузнова. «И то, что происходит, скажем, с группой «Открытие» или с группой Бинбанка, уже показатель того, что многие вопросы нам приходится решать, не дожидаясь изменений в законодательстве, на базе тех корпоративных процедур, которые существуют», – говорит он (цитата по «Интерфаксу»). Хотелось бы, чтобы они задействовались более эффективно, не позволяя недобросовестным лицам выводить активы, добавил он. «Прежде всего, в законе необходимо будет определить, что можно считать холдингом», – обращает внимание председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«ФК Открытие» – наиболее яркий пример того, как риски могут аккумулироваться на холдинговом уровне: холдинг привлекает долг, а банк служит источником его обслуживания», – говорит старший директор АКРА Кирилл Лукашук. Сейчас полномочия ЦБ по регулированию и последующей санации холдингов ограничены, поэтому этот закон вполне целесообразен, считает он.

С ним согласен бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин. «Известно, через какие трудности проходит «ФК Открытие» при оздоровлении, нужно разобраться и во взаимоотношениях с «Росгосстрахом», и с НПФ. Общий механизм, при котором на санацию можно было бы забирать весь финансовый холдинг сразу, позволил бы облегчить правовой и финансовый процесс урегулирования отношений внутри холдинга, упростить движение активов и пассивов в периметре санации», – уверен он.

Еще летом 2016 г. ЦБ опубликовал консультативный доклад, в котором предлагал меры по надзору за банковскими холдингами и группами. Ключевое изменение, которое тогда предлагал регулятор, – создание управляющей компании, которая должна была бы быть зарегистрирована в России. ЦБ хотел обязать эту компанию соблюдать нормативы, надбавки к нормативам по капиталу, а также рассчитывать риски на одного заемщика. Кроме того, ЦБ хотел, чтобы такая компания создала систему управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, а также классифицировала бы активы и создавала бы резервы под безнадежные долги.

«Финансовую информацию о холдинге в целом ЦБ может получить уже сейчас, консолидировав надзорные данные от компаний, входящих в состав холдинга. У ЦБ есть и полномочия применять мер надзорного реагирования к отдельным из них», – говорит Вьюгин. Но новый закон решает задачу единовременного и единого подхода к оздоровлению финансового холдинга, отмечает он. «Пока ЦБ будет разбираться со случившимся через закон о санации, но вполне можно ждать законодательных мер по надзору над банковскими холдингами и группами», – не исключает Кирилл Лукашук.