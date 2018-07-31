Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: Лондон Москве не указ

«ФК Открытие» не удалось отказаться от иска к структурам Бориса Минца

Высокий суд Лондона постановил разрешать споры банка с компаниями Минца в международном арбитраже, но московский арбитраж не разрешил «ФК Открытие» отозвать иск
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Вчера в судебных разбирательствах между санируемым банком «ФК Открытие» и структурами владельца О1 Group Бориса Минца случился новый поворот. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство банка, который заявил, что хочет отказаться от иска к компаниям Минца. В суд «ФК Открытие» обратился осенью прошлого года, рассчитывая оспорить сделки между банком и структурами О1 Group незадолго до его санации. Из-за этих сделок на балансе банка вместо обеспеченных кредитов компаниям Минца появились облигации его структуры «О1 груп финанс» на 30 млрд руб.

Желание продолжать судебную тяжбу охладил Высокий суд Лондона после обращения компаний Nori Holding, Centimila Services и Coniston Management (выступали залогодателями по обязательствам О1 Group). Компании сослались на соглашение между «ФК Открытие» и О1 Group, которое предусматривало разрешение всех споров в международном арбитраже. Высокий суд Лондона заявление кипрских компаний удовлетворил и обязал «ФК Открытие» прекратить судебные разбирательства в отношении компаний в московском арбитраже.

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