Что тянет вниз инвесткомпанию Amundi, управляющую активами в 1,5 трлн евро

Статья опубликована в № 4630 от 14.08.2018 под заголовком: Ив Перье: Мы хотели сделать Amundi номером один в Европе по управлению активами

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Генеральный директор Amundi Ив Перье Eric Piermont / AFP

Через считанные дни после того, как Ив Перье принял руководство подразделением по управлению активами Credit Agricole, он понял, что бизнес сможет выжить, только удвоившись в размере. Был конец 2007 г., и, пока другие руководители французского банка боролись с ранними проявлениями финансового кризиса, Перье принялся выстраивать стратегию. Он думал, как превратить узкоцеховую кредитную организацию с активами на 480 млрд евро в один из крупнейших инвестиционных бизнесов мира. «Мы хотели быть номером один в Европе», – говорит он.

Его первым шагом к цели было партнерство с подразделением по управлению активами бывшего работодателя и отечественного конкурента – Societe Generale. Он убедил топ-менеджеров двух банковских групп объединить усилия и выделить бизнес-единицы по управлению активами. Так в 2010 г. появилась Amundi (80% владеет Credit Agricole, 20% было у Societe Generale, который избавился от них во время IPO в 2015 г. – «Ведомости»). Последовали годы усердной работы по собиранию активов, кульминацией которой стало поглощение 12 месяцев назад за 3,7 млрд Pioneer Investments, профильного бизнеса, принадлежащего итальянскому банку UniCredit. (Два года назад Перье рассказывал FT, что преимущество Amundi в широком ассортименте инструментов. Хотя фирма «могла быть не лучшей в каждом классе активов», как минимум она могла предложить клиентам «непредвзятый совет»: «Если вы крупный американский дом по торговле облигациями, вы что, скажете клиентам, что не самое лучшее время инвестировать в инструменты США с фиксированной доходностью?» – «Ведомости»)

Параллельно Перье разрабатывал план «индустриализации» бизнеса: развитие активов под управлением при снижении стоимости самого управления. Несмотря на некоторую внутреннюю оппозицию, конечной целью было построить компанию, которая смогла бы конкурировать с самыми крупными игроками: немногими компаниями, которые составляют клуб распоряжающихся триллионом долларов, – таких как BlackRock, Vanguard и State Street. (Журнал Challenges пишет, что Перье любит цитировать Бельмондо: «Когда ребята весом в 130 кг что-то говорят, те, кто весит 60 кг, их слушают». – «Ведомости»)