«Росгосстрах» стал меньше, да лучше

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Крупнейший некогда страховщик, «Росгосстрах» продолжает «оздоровление портфеля» Андрей Гордеев / Ведомости

Размер премий «Росгосстраха» за первое полугодие этого года сократился на 44,5% до 28,1 млрд руб. против 50,6 млрд годом ранее, следует из его отчетности за II квартал. Выплаты страховщика упали еще сильнее – в 2,4 раза до 22 млрд руб., говорится там.

«Росгосстрах» целенаправленно занимается оздоровлением портфеля, в котором раньше значительная часть приходилась на убыточные договоры ОСАГО, «множившие отрицательный результат работы», объясняет результаты представитель страховщика. Отчетность это подтверждает. Сильнее всего «Росгосстрах» сократил сборы по ОСАГО: 9,3 млрд руб. против 22,4 млрд годом ранее. В прошлом году «Росгосстрах» начал сворачивать бизнес по ОСАГО. В IV квартале его доля на этом рынке составила около 10% против почти 40% в 2015 г. Стратегия «Росгосстраха» предусматривает, что к 2021 г. на ОСАГО должно приходиться только 15% сборов.