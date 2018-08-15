Часть «Ренессанс страхования» оказалась в залоге у Московского кредитного банка

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МКБ открывал страховщику кредитные линии на 2,7 млрд рублей Максим Стулов / Ведомости

Часть «Ренессанс страхования» Бориса Йордана оказалась в залоге у Московского кредитного банка (МКБ). В отчетности компании по МСФО за 2017 г. сказано, что 50,1% «Группы ренессанс страхование», принадлежащие «Холдингу ренессанс страхование», были заложены по кредиту банку.

МКБ предоставил страховщику две кредитные линии, общая сумма задолженности по которым на 31 декабря 2017 г. составила 2,7 млрд руб., говорится в отчетности «Группы Ренессанс страхование». Срок погашения первой линии на 1,2 млрд руб. истекает в декабре этого года, погасить вторую, на 1,5 млрд, страховщик должен до января 2020 г.