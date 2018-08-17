Рубль снова дешевеет

На рубль продолжает давить и отток нерезидентов из ОФЗ, напоминает начальник аналитического департамента БКС Сергей Суверов Евгений Разумный / Ведомости

Рубль в ходе торгов на Московской бирже в пятницу вновь падает. К 12.50 мск доллар подорожал на 60 коп. до 67,45 руб., евро – на 87 коп. до 76,85 руб.

Рубль продолжает чутко реагировать на колебания турецкой лиры, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. На фоне новых спекуляций о санкциях в отношении Турции лира снова начала падать: к 13.00 она подешевела на 7% до 6,25 за доллар.

США накануне пригрозили Турции новыми экономическими санкциями, если она не освободит американского пастора Эндрю Брансона. Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг заявил, что новые санкции готовы на случай, если Брансона так и не освободят.

Рубль движется синхронно с другими развивающимися валютами, прежде всего с турецкой лирой, согласен директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Президент Турции пытается технически остановить девальвацию лиры, но это, скорее, краткосрочные меры. Реального же завершения проблем на развивающихся рынках так и не произошло, поэтому мы продолжаем наблюдать волатильность и лиры, и рубля», – считает он. Рублю не помогает даже дорожающая нефть, указывает Романчук.

Нефть марки Brent в пятницу подорожала на 0,76 % до $72 за баррель, следует из данных Интерконтинентальной биржи.

На рубль продолжает давить и отток нерезидентов из ОФЗ, напоминает начальник аналитического департамента БКС Сергей Суверов. Похоже, что ЦБ не собирается снижать ставку до конца года, указывает он, а это снижает привлекательность рублевых активов. Кроме того, добавляет Суверов, иностранных инвесторов нервируют потенциальные санкции – до возвращения американских сенаторов из отпусков остается все меньше времени, а определенности до сих пор нет.

К 12.55 индекс Мосбиржи снизился на 0,54% до 2248,78 п., индекс РТС – на 1,6% до 1049,43 п.