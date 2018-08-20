Кредиторы Ананьевых мешают ВТБ купить «Возрождение»

Статья опубликована в № 4634 от 20.08.2018 под заголовком: ВТБ мешает суд

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Высокий суд Лондона арестовал акции «Возрождения» и другие активы Алексея и Дмитрия Ананьевых Евгений Разумный / Ведомости

На следующий день после того, как ВТБ объявил о покупке банка «Возрождение», Высокий суд Лондона снова арестовал акции «Возрождения»

Пакет акций был арестован 15 августа наряду с другими активами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по всему миру, рассказал партнер юрфирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Роман Макаров, представляющий интересы держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии братьев. Ареста добилась компания Withersworlwide, субподрядчик юрфирмы.