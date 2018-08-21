Ралли на фондовом рынке США может стать самым долгим в истории

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В последнее время нынешнему бычьему тренду на фондовом рынке способствуют экономический рост США и хорошие квартальные результаты публичных компаний Richard Drew / AP

Фондовый рынок США близок к тому, чтобы установить новый рекорд по продолжительности своего роста. Это подтвердит устойчивость ралли на фондовом рынке, начавшегося после финансового кризиса, вопреки сомнениям скептиков.

После закрытия торгов в среду исполнится 3453 дня с тех пор, как индекс S&P 500 достиг минимума на уровне 666 пунктов 9 марта 2009 г. С тех пор индекс вырос в четыре с лишним раза и ни разу не снижался более чем на 20%, что означало бы начало медвежьего тренда. В понедельник S&P 500 достиг 2857,05 пункта. Это лишь на 0,6% меньше исторического рекорда, установленного в январе. Фьючерсы указывают на то, что во вторник утром рост индекса продолжится.