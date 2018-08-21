Ралли на фондовом рынке США может стать самым долгим в истории
Предыдущий рекорд равен 3452 дням и должен быть побит в среду
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
В последнее время нынешнему бычьему тренду на фондовом рынке способствуют экономический рост США и хорошие квартальные результаты публичных компаний
Richard Drew / AP
Фондовый рынок США близок к тому, чтобы установить новый рекорд по продолжительности своего роста. Это подтвердит устойчивость ралли на фондовом рынке, начавшегося после финансового кризиса, вопреки сомнениям скептиков.
После закрытия торгов в среду исполнится 3453 дня с тех пор, как индекс S&P 500 достиг минимума на уровне 666 пунктов 9 марта 2009 г. С тех пор индекс вырос в четыре с лишним раза и ни разу не снижался более чем на 20%, что означало бы начало медвежьего тренда. В понедельник S&P 500 достиг 2857,05 пункта. Это лишь на 0,6% меньше исторического рекорда, установленного в январе. Фьючерсы указывают на то, что во вторник утром рост индекса продолжится.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}