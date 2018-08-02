Рыночная стоимость Apple достигла $1 трлн
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Рыночная капитализация американской технологической компании Apple выросла до $1 трлн. На торгах 2 августа ее акции поднялись на 2,8% до $207,05, что дает ей такую стоимость.
Акции Apple, торговавшиеся с начала мая в боковике (примерно $180-195 за акцию), подскочили 1 августа на 5,9% до $201,5 после публикации квартальной отчетности: инвесторов вдохновил устойчивый спрос на смартфоны, в том числе самую дорогую модель iPhone, и рекордные продажи подразделения услуг. Гендиректор Тим Кук так суммировал последние достижения: «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг». Apple ожидает, что продажи iPhone в текущем квартале останутся высокими, а совокупная выручка составит $60-62 млрд (это будет рост на 14-18% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г.).
«Нужно сделать красиво»
Феноменальный рекорд Apple объясняется не только успешным бизнесом и инновациями компании, но и позиционированием ее бренда. «Это наиболее последовательный и великолепный рассказчик историй из всех компаний, которые я знаю, – говорил в интервью «Ведомостям» ведущий мировой специалист по сценарному искусству Роберт Макки. – По этой причине Apple и доминирует в этом мире. С 1980-х гг. они создали историю в головах пользователей, и она всплывает в голове всякий раз, когда кто-то собирается купить компьютер».
«Эмблема Apple – яблоко, – отметил Макки на своем семинаре «Сториномика. Истории для бизнеса» в мае в Москве. – Но не простое, а надкушенное. Это отсылает нас к библейской истории и говорит о ценностях компании – нонконформизме, бунтарском духе, готовности идти против течения». Даже цена компьютера Apple I в 1976 г. была символической – $666,66. Первые персональные компьютеры были уродливыми, а в Apple поняли, что нужно сделать красиво – для творческих людей, сказал Макки на семинаре. Благодаря бренду Apple может зарабатывать на смартфонах гораздо больше, чем другие производители, добавил он.
Например, в IV квартале 2017 г. выручка от продажи смартфонов в мире достигла рекордных $120 млрд, по данным Strategy Analytics. Apple же заработала больше всех остальных производителей вместе взятых: ее доля в продажах составила 51%. Это тоже рекорд для компании, которая как раз в IV квартале выпустила свой самых дорогой смартфон – iPhone X за $999. При этом доля Apple в поставках была заметно меньше – 19,2%
Во II квартале 2018 г. средняя цена проданных iPhone составила $724 (на 20% выше, чем годом ранее), во многом благодаря достаточно высокому спросу на iPhone X.
В рейтинге мировых брендов BrandZ, составляемом Kantar Millward Brown, подразделением рекламной группы WPP, бренд Apple оценен в $300,595 млрд (первое место занял Google с $302,063 млрд).
Стоимостные расчеты
Apple – не первая компания с капитализацией в $1 трлн. В 2007 г. такое случилось с китайским нефтяным гигантом PetroChina – правда, в результате рыночного казуса.
В ноябре 2007 г. PetroChina, акции которой уже торговались в Гонконге и Нью-Йорке, разместила их также на Шанхайской фондовой бирже. Благодаря масштабному увеличению количества акций и скачку котировок в первый день торгов почти в три раза в результате ажиотажной скупки на материковой бирже капитализация компании превысила $1 трлн. Но это продлилось лишь один день. Сейчас PetroChina стоит $195 млрд.
Точная оценка текущей капитализации Apple, которая рассчитывается как произведение цены акции на их количество, затруднена из-за того, что у компании действует масштабная программа выкупа акций. Например, в I квартале 2018 г. она выкупила их на $22,8 млрд, а во II квартале – на $20 млрд (это рекордные объемы квартальных выкупов среди всех компаний в индексе S&P 500). В результате по итогам прошедшего квартала число акций Apple сократилось почти до 4,83 млрд, сообщила компания вечером 1 августа, против 4,915 млрд кварталом ранее. Apple продолжит скупать акции, поскольку в мае объявила новую программу выкупа на $100 млрд, и гасить их. Но так как информацию об общем количестве бумаг компания сообщает лишь раз в квартал после публикации отчетности, провайдеры рыночной информации и индексов используют для расчета стоимости Apple последние известные данные. Сейчас для получения капитализации в $1 трлн котировка должна быть $207,05 (против $203,45 до публикации новых данных о числе акций).
На пике технобума почти два десятилетия назад самой дорогой компанией была Microsoft: в декабре 1999 г. ее капитализация составила $620,58 млрд, по данным Standard & Poor’s. В номинальном выражении Apple обогнала Microsoft в августе 2012 г., но сейчас она превышает ее по стоимости и в реальном. Как свидетельствует инфляционный калькулятор Федерального резервного банка Миннеаполиса, в сегодняшних ценах тогдашняя капитализация Microsoft составляет $933,2 млрд.
Ее текущая капитализация – $815,9 млрд. Помимо Microsoft к планке в $1 трлн подбираются и другие американские технологические гиганты – Alphabet, которая ненадолго обгоняла Apple в 2016 г. (сейчас она стоит $853 млрд) и Amazon, которая, правда, по отраслевой классификации относится к ритейлерам ($877 млрд, но в июле ее капитализация превышала $900 млрд).
Если не iPhone, то что?
«Когда в апреле я возвращался в США, сотрудник пограничного контроля, услышав, что я стратег по глобальным рынкам, спросил: «Как по-вашему, какая компания первой доберется до рыночной капитализации в $1 трлн – Apple или Amazon?», – рассказывал недавно Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. – Я был заинтригован, потому что его вопрос показал, насколько популярна эта тема. Тогда я сказал, что Amazon, поскольку продажи смартфонов, похоже, подходят к пику, а у Amazon больше направлений бизнес-деятельности. Сейчас кажется, что я ошибался».
13,2 Сбербанка или
14,3 «Роснефти», или
16,5 «Лукойла», или
18,7 «Газпрома», или
94,3 «Яндекса», или
1,6 рынка акций Мосбиржи, или
0,65 ВВП России за 2017 г.
Источник:данные Московской биржи на 1.08.2018, МВФ, «Ведомости»
На долю iPhone приходится более 60% выручки Apple, и инвесторы задаются вопросом, сможет ли бизнес компании продолжать расти прежними темпами. Ведь в 2016 финансовом году выручка от продаж iPhone снизилась, а на следующий год выросла лишь незначительно. Другие направления бизнеса Apple демонстрируют более благоприятные результаты.
Второй по величине источник ее выручки – продажа не компьютеров или другой техники, а цифровых услуг. В это подразделение входят App Store, облачный сервис iCloud и стриминговый сервис Apple Music. Его выручка во II квартале выросла на 31% в годовом выражении до $9,5 млрд.
Выручка Apple от продажи услуг растет в среднем на 23% в год с 2006 г., приводит Financial Times мнение Джина Манстера из Loup Ventures. По его словам, если бы инвесторы оценивали это подразделение так же, как Adobe, Dropbox и других разработчиков «программного обеспечения как услуг» (в 10 раз дороже ожидаемой в 2018 г. выручки), оно бы стоило более $380 млрд.
Многие инвесторы скептически относятся к такой высокой оценке, но Apple старается обратить их внимание на этот бизнес. В январе 2016 г. она впервые сообщила, что количество активных пользователей ее устройств (включая планшеты, умные часы и телеприставки), которым можно продавать услуги, превышает 1 млрд. Теперь оно уже больше 1,3 млрд. Подразделению услуг также поставлена цель довести выручку до $50 млрд к 2020 г.
Аналитики Morgan Stanley недавно назвали продажи услуг «основным драйвером роста» выручки Apple. «Мы не прогнозируем замедление роста [продаж] услуг в ближайшее время», – отмечала до публикации отчетности за II квартал аналитик банка Кейт Хьюберти. «Более высокая предсказуемость и маржа от продаж услуг» помогут котировкам акций Apple подняться к $200, говорила она.
Впрочем, Манстер и другие специалисты признают, что для большинства инвесторов стоимость Apple неразрывно связана с iPhone. Если число владельцев iPhone резко снизится, то же самое произойдет и с доходами от услуг, отмечает Манстер: «Людям довольно трудно привыкнуть к мысли, что продажи iPhone могут не расти».
Кроме того, бизнесу Apple угрожает торговая война между США и Китаем. Около 20% ее продаж приходится на Китай, там собираются ее гаджеты, а ее товары из категории «прочие продукты», включая Apple Watch, наушники, умную колонку, продажи которых растут быстрее смартфонов, могут подпасть под новый раунд пошлин США, писала недавно FT (iPhone пошлины пока не грозят). В Morgan Stanley теперь называют нарастающий торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками среди главных рисков для цены акций Apple в период до презентации новой модели iPhone в сентябре.
В подготовке статьи участвовали Алексей Невельский и Валерий Кодачигов