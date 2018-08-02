Рыночная стоимость Apple достигла $1 трлн

Apple – самая дорогая компания в мире Jaap Arriens / Zuma / ТАСС

Рыночная капитализация американской технологической компании Apple выросла до $1 трлн. На торгах 2 августа ее акции поднялись на 2,8% до $207,05, что дает ей такую стоимость.

Акции Apple, торговавшиеся с начала мая в боковике (примерно $180-195 за акцию), подскочили 1 августа на 5,9% до $201,5 после публикации квартальной отчетности: инвесторов вдохновил устойчивый спрос на смартфоны, в том числе самую дорогую модель iPhone, и рекордные продажи подразделения услуг. Гендиректор Тим Кук так суммировал последние достижения: «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг». Apple ожидает, что продажи iPhone в текущем квартале останутся высокими, а совокупная выручка составит $60-62 млрд (это будет рост на 14-18% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г.).

«Нужно сделать красиво»

Феноменальный рекорд Apple объясняется не только успешным бизнесом и инновациями компании, но и позиционированием ее бренда. «Это наиболее последовательный и великолепный рассказчик историй из всех компаний, которые я знаю, – говорил в интервью «Ведомостям» ведущий мировой специалист по сценарному искусству Роберт Макки. – По этой причине Apple и доминирует в этом мире. С 1980-х гг. они создали историю в головах пользователей, и она всплывает в голове всякий раз, когда кто-то собирается купить компьютер».

«Эмблема Apple – яблоко, – отметил Макки на своем семинаре «Сториномика. Истории для бизнеса» в мае в Москве. – Но не простое, а надкушенное. Это отсылает нас к библейской истории и говорит о ценностях компании – нонконформизме, бунтарском духе, готовности идти против течения». Даже цена компьютера Apple I в 1976 г. была символической – $666,66. Первые персональные компьютеры были уродливыми, а в Apple поняли, что нужно сделать красиво – для творческих людей, сказал Макки на семинаре. Благодаря бренду Apple может зарабатывать на смартфонах гораздо больше, чем другие производители, добавил он.

Например, в IV квартале 2017 г. выручка от продажи смартфонов в мире достигла рекордных $120 млрд, по данным Strategy Analytics. Apple же заработала больше всех остальных производителей вместе взятых: ее доля в продажах составила 51%. Это тоже рекорд для компании, которая как раз в IV квартале выпустила свой самых дорогой смартфон – iPhone X за $999. При этом доля Apple в поставках была заметно меньше – 19,2%

Во II квартале 2018 г. средняя цена проданных iPhone составила $724 (на 20% выше, чем годом ранее), во многом благодаря достаточно высокому спросу на iPhone X.

В рейтинге мировых брендов BrandZ, составляемом Kantar Millward Brown, подразделением рекламной группы WPP, бренд Apple оценен в $300,595 млрд (первое место занял Google с $302,063 млрд).

Стоимостные расчеты

Apple – не первая компания с капитализацией в $1 трлн. В 2007 г. такое случилось с китайским нефтяным гигантом PetroChina – правда, в результате рыночного казуса.