В России стартовали продажи iPhone X
Новинка Apple сразу стала дефицитом
Продажи нового смартфона iPhone X начались в России 3 ноября в 8.00. На фото магазин re:Store на Тверской улице
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Новинка пользуется ажиотажным спросом
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В магазин re:Store на Тверской пускали по номерам, партиями по 20 человек, передал фотограф «Ведомостей»
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На фото работник магазина срезает браслет с номером с руки покупателя
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В re:Store на Тверской улице в Москве к 9.00 мск закончились iPhone X с объемом памяти 256 Гб, сообщает RNS со ссылкой на сотрудника магазина
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Новый iPhone X в руках покупателя
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В одни руки работники re:Store отдавали не более двух телефонов, как правило, покупатели забирали оба
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Первая партия была раскуплена 29 октября через 10 минут после открытия предзаказа
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В Россию завезли небольшую партию трубок: 15 000 штук против 40 000 iPhone 8
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Россия впервые вошла в число так называемых стран первой волны - в них продажи iPhone начинаются одновременно с США
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iPhone X с памятью 64 Гб стоит 79 990 руб., с памятью 256 Гб - 91 990 руб.
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Покупатели в одном из магазинов «Связной» в Москве на Тверской улице
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Работник «Связного» обслуживает покупателей
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Большой очереди у «Связного» фотограф не увидел
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Доступные телефоны разошлись за 30 минут
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Покупатели нового iPhone X
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В очереди у магазина re:Store в Петербурге утром стояли 173 человека, передает фотограф «Ведомостей»
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В магазин re:Store в Петербурге посетителей пускали партиями по 20 человек
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iPhone X в руках покупателя
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Очередь за новым телефоном в Петербурге
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Еще до начала продаж перекупщики предлагали iPhone X на Avito, корреспондент «Ведомостей» насчитал почти 500 объявлений
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Есть предложения старшего iPhone X и за 170 000 руб., и за 250 000 руб., и даже за 300 000 руб.
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Очереди за новым iPhone X появились за несколько дней до старта продаж
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Люди записывались в список, их число в Москве превышало 300 человек
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На Тверской улице установили обогреватели
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Очередь в магазин перед стартом продаж iPhone X
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Власти Москвы предоставили бесплатные автобусы для тех, кто стоит в очереди за новым iPhone X, передавало «РИА Новости»
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Очередь в магазин перед стартом продаж iPhone X
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