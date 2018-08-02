Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Первая пятерка распалась

Пути технологических гигантов разошлись

До сих пор покупка акций FAANG была верным способом заработать
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Вложения в FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google – сейчас Alphabet) стали самой популярной инвестиционной идеей: в июле ставки на них были максимальными среди всех классов активов шестой месяц подряд, следует из проводимого Bank of America опроса управляющих активами. Специализированные технологические инвестфонды привлекли в этом году более $20 млрд – больше, чем за рекордный полный 2017 год. Совокупная рыночная капитализация компаний FAANG, не превышавшая в начале 2013 г. $1 трлн, на конец июля 2018 г. составила $3,3 трлн. Причем в прошлом году FAANG обогнали по капитализации британский фондовый рынок (100 компаний из индекса FTSE), а в середине июля этого года – японский (225 компаний из индекса Nikkei).

«Они поражают воображение, потому что все они огромные и продолжают быстро расти, а такое редко случается», – говорит Джордж Пиркис, стратег Bespoke Investment Group (цитата по Financial Times). Компании FAANG олицетворяют основные способы использования интернета, отмечает Стив Чьявароун, управляющий портфелем Federated Investors: Google – это поиск, карты, видео; Amazon – покупки; Apple – мобильные устройства; Netflix – развлечения; Facebook – социальные медиа. «Это мощные вертикальные структуры интернета, – говорит он. – Но хотя все они извлекают выгоду из того, что мы называем цифровой революцией, это разные структуры и проблемы перед ними стоят разные».

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