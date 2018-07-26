Котировки Facebook обвалились на 20% Максим Стулов / Ведомости

Котировки крупнейшей соцсети мира Facebook на открытии торгов в четверг обрушились на 20%, лишив компанию $120 млрд капитализации. Крупнейшее в корпоративной истории США однодневное падение стоимости компании увлекло за собой весь индекс Nasdaq (минус 1,9%). Состояние основателя соцсети Марка Цукерберга, по данным Forbes, по сравнению со вчерашним днем уменьшилось на $15,6 млрд и составило $66,8 млрд.

Накануне после завершения торговой сессии соцсеть опубликовала квартальный отчет, не оправдавший прогнозов аналитиков, а ее финдиректор Дэвид Венер предупредил о снижении темпов роста выручки в третьем и четвертом кварталах. После закрытия торгов в среду котировки компании снизились на 20,23%. Сегодня на открытии торгов падение котировок достигало 20%, по состоянию на 17.35 мск котировки Facebook на Nasdaq снизились на 19,2%.

Так рынок отреагировал на признаки замедления роста вслед за многомесячным скандалом с утечкой личных данных пользователей, который наконец начал сказываться на финансовых результатах, пишет Bloomberg.

Ресурс Techcrunch выделил пять главных негативных новостей в отчете Facebook:

- Беспрецедентное замедление роста аудитории. Во II квартале месячное количество пользователей выросло всего на 1,54% к предыдущему кварталу по сравнению с 3,42% в I квартале. «Стена, в которую упирается Facebook, способна ограничить ее долговременный потенциал роста, а вместе с ним - и выручку», - отмечает ресурс.

- Рост за счет низкомаржинальных рынков. Чистая прибыль год к году выросла на 31% до $5,1 млрд. Однако впервые в истории Facebook сократилась ее месячная аудитория в Европе - с 377 млн до 376 млн человек. В США и Канаде аудитория стагнировала. Если в Европе и Северной Америке Facebook заработала $8,76 и $25,91 на пользователя соответственно, то в остальном мире - всего $1,91.

- Замедление темпов роста выручки. По итогам года выручка выросла на впечатляющие 42% (до $13,2 млрд), но, предупредил Вагнер, темпы роста могут снизиться на 10 п. п. Причины - сочетание неблагоприятных валютных курсов с расходами на повышение защиты пользователей и запуск новых проектов типа Stories.

- Политические проблемы. Соцсети стало труднее показывать рекламу пользователям из-за продвинутых настроек приватности, ограничивающих ее аудиторию. Кроме того, новые функции контроля пользователей ограничивают длительность взаимодействия с соцсетью.

- Уход пользователей от новостных лент к фидам Stories (150 млн пользователей в мае). «Проблема в том, что рекламодатели переключаются на этот формат медленнее пользователей», - отмечает Techcrunch. Если соцсеть придумает формат монетизации, она сможет доминировать на рынке, но это также может занять несколько лет, отмечает ресурс.