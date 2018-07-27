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Котировки Twitter упали на 15% после открытия торгов

Котировки сервиса микроблогов Twitter после открытия торгов Nasdaq в пятницу упали на 15%, к 17.00 мск падение превысило 16%. На предварительных торгах падение котировок Twitter превышало 17%, писал Bloomberg. Падение капитализации компании составило около $5 млрд.

Причиной стал вышедший в пятницу отчет компании за II квартал, в котором говорится о снижении месячной активной аудитории на 1 млн до 335 млн человек. Падение обусловлено борьбой с фейковыми аккаунтами, указывает компания, в том числе связанными со скандалом о российском вмешательстве в выборы в США.

Несмотря на снижение количества пользователей, Twitter третий квартал подряд фиксирует прибыль. Выручка компании во II квартале выросла на 24% в годовом выражении и составила $711 млн, чистая прибыль достигла $100 млн против $116 млн убытка за аналогичный период прошлого года.

Накануне котировки крупнейшей в мире соцсети Facebook обвалились на 20% после квартального отчета, показавшего резкое замедление роста аудитории, и прогнозов о снижении темпов роста прибыли в среднесрочной перспективе.