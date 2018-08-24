ЦБ определился с финансовым омбудсменом

Им стал экс-руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин: его решения будут обязательными для финансовых организаций
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Совет директоров ЦБ назначил главным финансовым уполномоченным Юрия Воронина. Об этом в пятницу рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Воронин с 2013 г. руководил аппаратом Счетной палаты России, а с конца июня этого года стал советником председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

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