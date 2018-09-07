44% кредитов выдается со взносом до 20%, ЦБ может ужесточить требования к ним

Взять ипотеку с низким первоначальным взносом будет сложнее Максим Стулов / Ведомости

Ипотечное кредитование быстро растет, и ЦБ видит, что на протяжении последних двух кварталов больше 40% ипотеки приходится на кредиты с низким первоначальным взносом, следует из выступления директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой на форуме Ассоциации банков России.

Так, 44% выдаваемых ипотечных кредитов имеют показатель LTV (loan-to-value, отношение долга к стоимости имущества) больше 80%, говорится в презентации Даниловой. Всего год назад доля таких кредитов едва превышала 20%.

В первом полугодии 2018 г. банки выдали 663 400 ипотечных кредитов на 1,3 трлн руб. (рост на 69% по сравнению с прошлым годом), следует из данных ЦБ.

С начала этого года ЦБ стал требовать для таких кредитов больше капитала, увеличив коэффициенты риска. Чем они выше для того или иного актива, тем больше он занимает в расчете достаточности капитала. С января кредиты с первым взносом менее 20% цены жилья взвешиваются с коэффициентом риска 150%, а с 2019 г. коэффициент может вырасти до 200%, не исключила Данилова.

ЦБ также исследовал, как часто заемщики берут необеспеченные кредиты для оплаты первого взноса по ипотеке. Пока эта доля невысока, на уровне 3%, сказала Данилова, пообещав, что ЦБ будет за этим следить. С 1 октября банки должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика, напомнила Данилова.