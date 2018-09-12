«Конкуренции с искусственным интеллектом мы не выдержим». Лекция Грефа на ВЭФ-2018

Герман Греф во время лекции перед первыми студентами школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета Сергей Мальгавко/фотохост-агентство ТАСС

Президент Сбербанка Герман Греф выступил с лекцией перед первыми студентами школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета. Они будут учиться кибербезопасности, технологиям дополненной и виртуальной реальности, управлению развитием территорий через дистанционное зондирование земли, цифровому искусству, и главное – технологиям искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных. Этому направлению и образованию нового поколения кадров Греф посвятил большую часть лекции на Восточном экономическом форуме. «Ведомости» выбрали самые яркие цитаты руководителя крупнейшего российского банка.

О главных технологических трендах

Мы видим ключевым трендом, который взрывает все индустрии, переход в диджитальную эру. После середины 2010-х годов он охарактеризовался гигантским ростом объема данных. Этот рост только начался, мы в начале экспоненциального пути, но уже сейчас его темпы и объемы данных начинают нас пугать.

Ключевой тренд – глобальная подключенность: мы все всегда подключены к единой глобальной сети. К ней подключаются не только люди, но и вещи. При этом резко упали и продолжают падать затраты на каналы связи. Затраты на вычислительные мощности и память падают примерно одинаково все эти годы, и пока этот темп сохраняется. До 2030 г. примерно 95% населения Земли будет подключено к единой сети.

В современном мире нельзя спрятаться ни от чего. По тому, что и как часто вы фотографируете и выкладываете, на что вы делаете акцент, можно создать полное представление, кто вы, какой ваш психотип и что вас ждет в будущем. Люди – самые предсказуемые из всех непредсказуемых явлений современной жизни.

О безальтернативности искусственного интеллекта

Главной технологией, которая включает все остальные, является искусственный интеллект (AI). Он уже может учиться и сам. Нам придется смириться с тем, что такую конкуренцию мы не выдержим. Означает ли это, что нам придется бояться искусственного интеллекта? И да, и нет.

Слайд из презентации Германа Грефа

Это черный ящик, и мы все меньше понимаем, как работают модели, которые мы используем в сложных построениях AI. Но людям очень нравится пользоваться искусственным интеллектом. В самом ближайшем времени продукты без встроенного AI не будут востребованы рынком, потому что AI радикально меняет пользовательский опыт. Сегодняшняя структура любого бизнеса говорит, что альтернативы этому решению не существует.

О проблеме линейного мышления

Технологии растут страшным темпом – значительно быстрее, чем мы можем не только развиваться, но и осознавать это развитие. Это первое глобальное противоречие: экспоненциальный рост технологий и линейный рост развития человека и его мышления. В ближайшие десятилетия нам предстоит найти ответы, связанные с использованием технологий для адаптации человека, соединения его с технологиями. Кто не сумеет соединиться с этими технологиями, всегда будет лузером, отстающим, проигравшим.

Линейность касается всех без исключения: какую бы технологию ты ни изобрел, ты должен оторваться от линейности мышления. Иногда компании, которые изобретали новые технологии, не умели перевести их в режим, доступный для клиента, и стать незаменимой компанией для клиента. И умирали.

Герман Греф выступил с лекцией перед первыми студентами школы цифровой экономики ДФУ

О главном событии на пути к диджитализации

Важнейшим событием на пути из информационного века в диджитальный стало нахождение технологии обработки «сырых» – неструктурированных – данных.

Стоимость обработки данных очень быстро падает, а скорость очень быстро растет.

Если бы за последние 25 лет цена и скорость Boeing менялись так же, как менялись за это время информационные технологии, он стоил бы сегодня $500 и облетал бы землю за 20 минут.

О месте развитых и развивающихся стран в цифровизации

На развитых рынках существует правило «60-30-10». Если мы посмотрим на капитализацию компаний новой экономики и разложим это по ВВП стран, то увидим, что 60% их капитализации – это одна страна, США. Порядка 30% капитализации еще одна страна – Китай. И 10% приходится на все остальные страны мира вместе, в которых порядка 4% занимает Европа. И отрыв лидеров тоже будет нарастать.

У Китая есть огромное конкурентное преимущество – самодостаточность. У них есть огромный рынок. У маленьких стран такой возможности нет, в том числе, я считаю Россию маленькой страной – нам своей емкости рынка недостаточно.

О роли национальных систем

Когда все начиналось, компаниям было проще завоевать рынок. А сейчас появились барьеры. Американцы не пускают китайцев, уже не говоря про нас.

Мир глобальным не случился. Может, он и случится, но мы пройдем через сложный период, в котором сейчас находимся, – фрагментации, сегментации, национализма, регионализации. В этих условиях национальные компетенции имеют очень существенное значение.

На сегодняшний день от 2 до 5% всех отраслей, по разным оценкам разных специалистов, цифровизованы, а от 95 до 98% – подлежат цифровизации. Не думайте, что Джобс или Цукерберг уже изобрели все, что нужно было изобрести, а вам придется встроиться в хвост этих изобретений.

О специфике цифровых компаний

Терпимость инвесторов к этим компаниям значительно выше. Поэтому эти компании позволяют себе проводить миллиардные и длинные инвестиции очень просто, в отличие от компаний традиционных секторов.

Цукерберг принял решение о покупке WhatsApp, и она до сих пор не является прибыльной. Это инвестиция в десятки миллиардов долларов. Кому из лидеров в традиционных компаниях была бы прощена такая инвестиция? Поверьте, никому.

Часто говорится, что цифровые активы, цифровизация приводят к демократизации технологий, что они становятся все более дешевыми и доступными. Действительно это так. Но приводит ли это к выравниванию доходов? Абсолютно нет. Это приводит к тому, что дифференциация между квалифицированным и неквалифицированным пользователем или производителем услуг очень резко растет.

О сотруднике мечты

Большинство компаний видят огромный дефицит кадрового ресурса. Сегодня каждому придется стать специалистом в области обработки данных вне зависимости от того, чем вы собираетесь заниматься.

Что мы должны развивать в себе и сотрудниках, чтобы быть успешными?

Умение приоритезировать, учиться и быстро адаптироваться к существующей реальности, управлять своей энергией. Любые амбиции и любой объем знаний и квалификаций требуют личной энергетики.

Мы сформулировали модель компетенций сотрудника, который нам нужен сегодня. Мы условно называем это для себя – «найти Джона». Джон родился из старой легенды для бизнес-школ. Это человек, которому не нужно указывать детали задачи, путь, не нужно обеспечивать поддержку. Это человек, который видит будущее и умеет его создавать. Мы определили три составляющих «Джона»: видение и креативность, системность мышления и мастерство исполнения (execution). Это чрезвычайно редкое сочетание компетенций.

Греф показал, каким Сбербанк видит ближайшее будущее