ЦБ не намерен смягчать требования к банкам из-за санкций
«Переосмыслить международные обязательства» по «Базелю III» предлагал президент ВТБ Костин, министр финансов Силуанов его поддержал
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Центробанк не хочет смягчать требования к капиталу банков под предлогом санкций, заявила Эльвира Набиуллина
Андрей Гордеев / Ведомости
Центробанк не хочет смягчать требования к капиталу банков под предлогом санкций, заявила в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы вводим нормативы, буферы капитала не потому, что этого требует "Базель III", а потому, что это нужно для лучшей защиты клиентов банка — вкладчиков, кредиторов банка. Наши банки должны быть хорошо капитализированы, поэтому под предлогом санкций или еще чего-то мы не хотим смягчать требования по регулированию. Санкции — это не повод для того, чтобы наши банки были менее финансово устойчивыми», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
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