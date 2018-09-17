Как в неполные 30 лет стать управляющим крупнейшим в мире криптовалютным хедж-фондом

Олаф Карлсон-Ви стал мультимиллионером, инвестируя в криптовалюты, его фонд Polychain Capital в прошлом году принес криптоинвесторам 2303% дохода

Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Олаф Карлсон-Ви: Для меня заниматься криптовалютами – это как дышать

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Bloomberg / Getty Images

Управляющему Polychain Capital Олафу Карлсону-Ви нет еще тридцати. Но он успел превратить $14 502 в $150 млн личного состояния, вложив все в криптовалюты как раз перед тем, как все заговорили о биткойне. В прошлом году его фонд Polychain Capital принес инвесторам (среди них, кстати, тяжеловес Кремниевой долины венчурный фонд Andreessen Horowitz) ошеломительные 2303% дохода (после уплаты комиссий и сборов фонду). Это один из лучших в истории показателей инвестиционных компаний. Карлсона-Ви стали сравнивать с такими гуру, как Джон Полсон и Джордж Сорос.

Теперь он должен доказать, что это не разовый успех. Получается так себе.

Polychain Capital лишился около 40% из $800 млн, которые заработал для клиентов в 2017 г., из-за инвестиционных потерь и вывода средств рядом ранних инвесторов. Некоторые жалуются, что Карлсон-Ви отказывается сменить тактику, несмотря на резкое падение криптовалют. Сам он обналичил внушительную часть своей личной доли в фонде несколько месяцев назад.

Известная венчурная компания Union Square Ventures тоже вывела часть своих средств, а некоторые инвесторы рассорились с фондом. Один из них пошел в суд, подозревая, что ему недоплатили, когда он решил забрать деньги. Адвокаты Polychain Capital и Карлсон-Ви отрицают это.

Между тем криптовалютная лихорадка идет на спад. Оказавшись в центре внимания инвестиционного мира в 2017 г., биткойн, самая известная валюта из растущей как грибы коллекции так называемых цифровых активов, в этом году просел на 55%. Недавно за него давали $6300, тогда как на пике, в декабре, он стоил $19 280.

«Сколько в этом случая, сколько умения и сколько скрытого везения?» – задается вопросом Фред Эрсам, один из первых инвесторов Polychain Capital, который сейчас запускает свой собственный фонд.

В центре всех этих перипетий находится Карлсон-Ви, звезда Кремниевой долины, который носит тренировочные костюмы неоновых цветов, пять сережек и не ест ничего, кроме тарелки жареных бобов с чесноком и сыром на обед. Бесчисленная толпа адептов криптовалюты, включая крупных воротил, почитает его как оракула.