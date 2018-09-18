Финансы / Банки

Что такое хуцпа и как она помогает Джеймсу Даймону управлять JPMorgan

Банк JPMorgan лучше всех конкурентов справился с кризисом 2008 г. и преуспевает сейчас. Но у Даймона нет равноценного преемника
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Десять лет назад Джеффри Киндлер, тогдашний гендиректор американского фармацевтического гиганта Pfizer, планировал дерзкое приобретение своего конкурента Wyeth за $68 млрд. Но когда разразился финансовый кризис и один из кредиторов внезапно отказался ссудить деньги, сделка оказалась на грани срыва. Под действием сложной смеси хуцпы (смелость, граничащая с наглостью, которая у евреев считается достоинством. – «Ведомости») и лояльности клиенту босс JPMorgan Джеймс Даймон вызвался дать недостающую сумму, заявив своему старому приятелю по колледжу: «Я прикрою твою спину любой ценой», вспоминает о той сделке один банкир.

Даймон, который возглавляет JPMorgan с 2005 г., настаивает, что он «[только] часть той армии, которая обеспечивает поддержку» инвестиционным банкирам, которых он называет спецназом банковской отрасли. Но многие в отрасли, объясняя, почему JPMorgan пережил финансовый кризис лучше, чем любой другой банк в США, не забывают сказать о роли самого банкира. В том числе конкуренты. Все говорят о личной вовлеченности Даймона во все аспекты бизнеса, от рефинансирования Pfizer в 2008 г. до идущих до поздней ночи конференций, где он заставляет клиентов чувствовать гордость от того, насколько высоко ценится их бизнес.

JPMorgan Chase & Co.

Финансовая группа

Акционеры (данные Thomson Reuters): почти все акции в свободном обращении, крупнейшие инвесторы – Vanguard Group (7,6%), State Street (4,6%), BlackRock (4,2%).
Капитализация – $382,6 млрд.
Финансовые показатели (первое полугодие 2018 г.):
активы – $2,6 трлн,
капитал – $257,5 млрд,
выручка – $55,8 млрд,
чистая прибыль – $17 млрд.

«Куда бы вы в этом мире ни отправились – Джейми только что был там, – говорит глава конкурирующего банка. – В роли гендиректора он настоящий ценный актив». Среди его недавних путешествий Саудовская Аравия, где он работал с Saudi Aramco, и Италия, где консультировал прежнее правительство по проблемам банковского сектора.

Даймон, уроженец Нью-Йорка с греческими корнями, очень напорист – что не всем по вкусу. Некоторые, в том числе демократ-сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, критиковали его за заносчивость, другие – за неспособность удержать в компании потенциальных преемников и огромный компенсационный пакет, который в прошлом году приблизился к $30 млн.

Но любите вы его или ненавидите, именно Даймон сделал JPMorgan тем, чем он является сегодня: один из крупнейших банков в мире с капитализацией $382 млрд и влиятельностью, которая зиждется на том, что это самый большой коммерческий банк Америки и он же доминирует в глобальных рейтингах инвестбанков.

«Я должен был купить JPMorgan, – сказал в марте в интервью FT миллиардер-инвестор Уоррен Баффетт. – Явно должен был. Хочу сказать: это замечательное производство».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике