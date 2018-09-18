Что такое хуцпа и как она помогает Джеймсу Даймону управлять JPMorgan

Банк JPMorgan лучше всех конкурентов справился с кризисом 2008 г. и преуспевает сейчас. Но у Даймона нет равноценного преемника

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Под руководством Джейми Даймона банк JPMorgan лучше всех справился с кризисом 2008 г Bloomberg / Getty Images

Десять лет назад Джеффри Киндлер, тогдашний гендиректор американского фармацевтического гиганта Pfizer, планировал дерзкое приобретение своего конкурента Wyeth за $68 млрд. Но когда разразился финансовый кризис и один из кредиторов внезапно отказался ссудить деньги, сделка оказалась на грани срыва. Под действием сложной смеси хуцпы (смелость, граничащая с наглостью, которая у евреев считается достоинством. – «Ведомости») и лояльности клиенту босс JPMorgan Джеймс Даймон вызвался дать недостающую сумму, заявив своему старому приятелю по колледжу: «Я прикрою твою спину любой ценой», вспоминает о той сделке один банкир.

Даймон, который возглавляет JPMorgan с 2005 г., настаивает, что он «[только] часть той армии, которая обеспечивает поддержку» инвестиционным банкирам, которых он называет спецназом банковской отрасли. Но многие в отрасли, объясняя, почему JPMorgan пережил финансовый кризис лучше, чем любой другой банк в США, не забывают сказать о роли самого банкира. В том числе конкуренты. Все говорят о личной вовлеченности Даймона во все аспекты бизнеса, от рефинансирования Pfizer в 2008 г. до идущих до поздней ночи конференций, где он заставляет клиентов чувствовать гордость от того, насколько высоко ценится их бизнес.

JPMorgan Chase & Co. Финансовая группа



Акционеры (данные Thomson Reuters): почти все акции в свободном обращении, крупнейшие инвесторы – Vanguard Group (7,6%), State Street (4,6%), BlackRock (4,2%).

Капитализация – $382,6 млрд.

Финансовые показатели (первое полугодие 2018 г.):

активы – $2,6 трлн,

капитал – $257,5 млрд,

выручка – $55,8 млрд,

чистая прибыль – $17 млрд.

«Куда бы вы в этом мире ни отправились – Джейми только что был там, – говорит глава конкурирующего банка. – В роли гендиректора он настоящий ценный актив». Среди его недавних путешествий Саудовская Аравия, где он работал с Saudi Aramco, и Италия, где консультировал прежнее правительство по проблемам банковского сектора.

Даймон, уроженец Нью-Йорка с греческими корнями, очень напорист – что не всем по вкусу. Некоторые, в том числе демократ-сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, критиковали его за заносчивость, другие – за неспособность удержать в компании потенциальных преемников и огромный компенсационный пакет, который в прошлом году приблизился к $30 млн.

Но любите вы его или ненавидите, именно Даймон сделал JPMorgan тем, чем он является сегодня: один из крупнейших банков в мире с капитализацией $382 млрд и влиятельностью, которая зиждется на том, что это самый большой коммерческий банк Америки и он же доминирует в глобальных рейтингах инвестбанков.

«Я должен был купить JPMorgan, – сказал в марте в интервью FT миллиардер-инвестор Уоррен Баффетт. – Явно должен был. Хочу сказать: это замечательное производство».