В России могут появиться специальные акции для основателей компаний

Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Акционеры сдадут на права

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Бизнесу предложат выпускать акции с более гибкими условиями Евгений Разумный / Ведомости

Идея разрешить публичным и непубличным компаниям выпускать обыкновенные акции с особыми условиями обсуждалась на совете по корпоративному праву при Минэкономразвития. Это одно из предложений министерства к стратегии развития корпоративного права, которую готовит совет (в него входят представители ЦБ, Минюста, бизнеса и эксперты). «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель министерства.

Санкции стимулируют возврат бизнеса из офшоров, но мешает жесткое корпоративное законодательство, объясняет необходимость поправок федеральный чиновник. Минэкономразвития предлагает несколько способов сделать регулирование более гибким, самый радикальный из них – дать бизнесу право выпускать акции с разными условиями. Это просто революция для российского законодательства, говорит партнер Bryan Cave Leighton Paisner Антон Панченков.