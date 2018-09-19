В России могут появиться специальные акции для основателей компаний
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Идея разрешить публичным и непубличным компаниям выпускать обыкновенные акции с особыми условиями обсуждалась на совете по корпоративному праву при Минэкономразвития. Это одно из предложений министерства к стратегии развития корпоративного права, которую готовит совет (в него входят представители ЦБ, Минюста, бизнеса и эксперты). «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель министерства.
Санкции стимулируют возврат бизнеса из офшоров, но мешает жесткое корпоративное законодательство, объясняет необходимость поправок федеральный чиновник. Минэкономразвития предлагает несколько способов сделать регулирование более гибким, самый радикальный из них – дать бизнесу право выпускать акции с разными условиями. Это просто революция для российского законодательства, говорит партнер Bryan Cave Leighton Paisner Антон Панченков.
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