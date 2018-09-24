Экс-предправления банка «Восточный» вышел на работу в «ФК Открытие»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Левин будет курировать работу финансового департамента, казначейства и бухгалтерии, а также департамента взаимодействия с дочерними компаниями, говорится в сообщении банка Максим Стулов / Ведомости

Дмитрий Левин назначен руководителем финансового блока банка «ФК Открытие». После согласования ЦБ он также войдет в состав правления банка, и займет пост заместителя президента – председателя правления, говорится в сообщении банка.

До прихода в банк «ФК Открытие» Левин с июля 2017 г. был руководителем банка «Восточный»: сначала в позиции исполнительного директора, а затем – предправления. 3 сентября банк сообщил, что Левин покинул должность предправления.