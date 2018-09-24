Финансы / Банки

Экс-предправления банка «Восточный» вышел на работу в «ФК Открытие»

Дмитрий Левин назначен руководителем финансового блока санируемого банка
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Дмитрий Левин назначен руководителем финансового блока банка «ФК Открытие». После согласования ЦБ он также войдет в состав правления банка, и займет пост заместителя президента – председателя правления, говорится в сообщении банка.

До прихода в банк «ФК Открытие» Левин с июля 2017 г. был руководителем банка «Восточный»: сначала в позиции исполнительного директора, а затем – предправления. 3 сентября банк сообщил, что Левин покинул должность предправления.

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