Экс-предправления банка «Восточный» вышел на работу в «ФК Открытие»
Дмитрий Левин назначен руководителем финансового блока санируемого банка
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Левин будет курировать работу финансового департамента, казначейства и бухгалтерии, а также департамента взаимодействия с дочерними компаниями, говорится в сообщении банка
Максим Стулов / Ведомости
Дмитрий Левин назначен руководителем финансового блока банка «ФК Открытие». После согласования ЦБ он также войдет в состав правления банка, и займет пост заместителя президента – председателя правления, говорится в сообщении банка.
До прихода в банк «ФК Открытие» Левин с июля 2017 г. был руководителем банка «Восточный»: сначала в позиции исполнительного директора, а затем – предправления. 3 сентября банк сообщил, что Левин покинул должность предправления.
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