Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Сколько денег нужно на пенсии

Сколько денег вам будет нужно на пенсии

В России считают – 40% от зарплаты, в США – 70%, а в реальности – больше 100%
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Долгие годы мы зарабатываем, копим, иногда инвестируем во многом для того, чтобы безбедно встретить старость. Но задумывались ли вы, сколько денег потребуется вам к тому времени, когда вы отойдете от дел, и, следовательно, сколько нужно накопить?

Обычно оценка расходов человека на пенсии представляется в виде доли от последнего заработка. В США финансовые консультанты традиционно рассчитывают пенсионные планы для клиентов, исходя из 70%. Так называемый коэффициент замещения на уровне 60–70% – это общемировая практика, указывает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. В России коэффициент замещения юридически не закреплен, добавляет он.

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