Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Сколько денег нужно на пенсии
Сколько денег вам будет нужно на пенсии
В России считают – 40% от зарплаты, в США – 70%, а в реальности – больше 100%
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Чтобы представить себе жизнь на пенсии, вообразите, что каждый день – выходной
Максим стулов / Ведомости
Долгие годы мы зарабатываем, копим, иногда инвестируем во многом для того, чтобы безбедно встретить старость. Но задумывались ли вы, сколько денег потребуется вам к тому времени, когда вы отойдете от дел, и, следовательно, сколько нужно накопить?
Обычно оценка расходов человека на пенсии представляется в виде доли от последнего заработка. В США финансовые консультанты традиционно рассчитывают пенсионные планы для клиентов, исходя из 70%. Так называемый коэффициент замещения на уровне 60–70% – это общемировая практика, указывает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. В России коэффициент замещения юридически не закреплен, добавляет он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}