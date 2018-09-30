Провалилась очередная попытка объединить инициаторов пенсионного референдума

Но шанс на повторный заход до 2020 года у них еще есть, полагает эксперт

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Возможность узнать мнение народа о пенсионной реформе откладывается на неопределенный срок Андрей Гордеев / Ведомости

В Москве в субботу прошло собрание общефедеральной инициативной группы референдума против повышения пенсионного возраста. В нем приняли участие представители 13 подгрупп, зарегистрировавших разные формулировки вопросов (всего Центризбирком зарегистрировал пять формулировок). Они решили обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации единой инициативной группы и задать россиянам вопрос: «Вы за то, чтобы установленный законодательством о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого граждане России получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?» Эта формулировка была зарегистрирована вологодской подгруппой, представители которой в собрании не участвовали, но именно ее сочли самой простой и юридически емкой.

Большинство участников собрания составили сторонники члена «Справедливой России» Ильи Свиридова (шесть подгрупп) и КПРФ (четыре подгруппы). К ним присоединились три независимые подгруппы – из Нижнего Новгорода, Воронежа и Оренбурга. Ранее Свиридов говорил «Ведомостям», что приглашения были разосланы всем инициаторам, а согласие приехать выразили представители около 40 подгрупп. Но, например, Марина Семенова, возглавляющая вологодскую подгруппу (ее формулировку поддержали еще 15 подгрупп), сказала «Ведомостям», что приглашения не получала и приезжать не планировала: «Мы не поняли, кто друг, а кто враг».