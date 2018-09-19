Эсеры и коммунисты могут объединиться для организации пенсионного референдума

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Представители алтайской и московской региональных групп по проведению референдума против повышения пенсионного возраста обратились к другим зарегистрированным региональным подгруппам Евгений Разумный / Ведомости

Представители алтайской (КПРФ) и московской («Справедливая Россия») региональных групп по проведению референдума против повышения пенсионного возраста обратились к другим зарегистрированным региональным подгруппам с призывом объединить усилия по подготовке референдума. Об этом сообщил Илья Свиридов, возглавивший московскую группу. По его словам, на 29 сентября назначено заседание федеральной инициативной группы. «Несмотря на разницу в формулировках, содержание вопросов близко по смыслу, что дает основания для совместных действий», – говорится в обращении, которое подписали представители еще семи региональных подгрупп: воронежской, забайкальской, иркутской, нижегородской, оренбургской, орловской и тамбовской. По словам Свиридова, идею объединения поддержали в КПРФ и в инициативной группе из Нижегородской области, выдвинувшей еще одну формулировку вопроса и зарегистрировавшей 18 подгрупп в регионах. Таким образом, общее количество участников альянса составляет 28 подгрупп, подсчитал он. Зампред ЦК Юрий Афонин сказал «Ведомостям», что идет общение разных инициативных групп, которые могут собраться в конце сентября: «У нас за это отвечает первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, она ведет переговоры с другими, в том числе со Свиридовым. Мы постараемся соорганизоваться, а будет ли дальше как-то власть манипулировать провластными инициативными группами – это уже другой вопрос», – говорит Афонин.

Между тем для организации референдума согласно закону требуется зарегистрировать инициативные подгруппы минимум в 43 регионах, при этом по сходным вопросам в одном регионе можно регистрировать только одну подгруппу. Первой о желании начать процедуры, необходимые для проведения референдума по вопросу о пенсионном возрасте, заявила КПРФ, затем «Справедливая Россия», потом появились и инициативники из числа общественных организаций в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Вологде. Ни одна из групп не смогла набрать необходимое по закону о референдуме число в 43 подгруппы.