В сентябре россияне забрали из Сбербанка $900 млн

Общий отток средств физлиц из Сбербанка составил около 100 млрд руб., из которых 46 млрд руб. пришлось на рублевые счета, $900 млн – на валютные, подсчитал по просьбе «Ведомостей» аналитик Fitch Артем Геодакян / ТАСС

В сентябре отток средств физических лиц с валютных счетов в Сбербанке составил $0,9 млрд, сообщил «Ведомостям» в пятницу представитель банка. Речь идет обо всех иностранных валютах в долларовом эквиваленте, уточнил он. От более подробных комментариев представитель Сбербанка отказался.

В августе валютные вклады в Сбербанке сократились на $1,1 млрд, говорил зампред правления Сбербанка Александр Морозов Reuters. Таким образом, за два месяца население сняло с валютных счетов в крупнейшем банке страны $2 млрд.

Главный фактор, спровоцировавший клиентов Сбербанка забирать валютные вклады, – угроза новых санкций со стороны США, которые предполагают, в частности, блокировку долларовых расчетов российских банков, говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Кроме того, полагает он, население могли напугать и разговоры о принудительной конвертации валютных вкладов. Аналитик БКС Елена Царева также считает, что вкладчиков Сбербанка могли напугать риски конвертации валютных депозитов в рубли в случае введения новых санкций в отношении госбанков.

Общий отток средств физлиц из Сбербанка составил около 100 млрд руб., из которых 46 млрд руб. пришлось на рублевые счета, $900 млн – на валютные, подсчитал по просьбе «Ведомостей» аналитик Fitch Антон Лопатин. Сбербанк общий отток средств физлиц не комментирует, подчеркивая лишь, что отток вкладов с лихвой компенсировался притоком валютных средств юридических лиц, который за сентябрь составил около $1,5 млрд.

«Не исключено, что в октябре тенденция по оттоку вкладов из банков продолжится из-за неопределенности в отношении санкций», – рассуждает Грибанов.

С другой стороны, этот процесс могут приостановить действия самих банков, которые начали повышать ставки валютных вкладов, отмечает он. Ближе к концу месяца Сбербанк начал повышать ставки по вкладам, отмечает Царева.

24 августа Сбербанк предложил сезонный вклад в долларах со ставкой до 3% годовых, но 21 сентября отменил его, однако повысил долларовые ставки базовых вкладов на 0,15–0,9 п. п. – до 2% годовых для розничных вкладов и до 3,4% для премиальных.

Сбербанк пока единственный из банков, который раскрыл отчетность за сентябрь. МКБ и «ФК Открытие» в сентябре не сталкивались с оттоком вкладов, уверяют их представители. Альфа-банк, по словам директора по сегментам розничного бизнеса Алексея Ермакова, в сентябре даже «зафиксировал прирост средств клиентов во всех валютах», а больше всего выросли рублевые вклады. Остальные банки из топ-10 не ответили пока на запросы «Ведомостей».