Финансы / Банки

ЦБ повременит с ужесточением требований к капиталу банков

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Центробанк может повременить с ужесточением требований к капиталу банков, объявил зампред ЦБ Василий Поздышев. Регуляторными требованиями предусмотрены два коэффициента по капиталу, которые увеличиваются каждый год, – надбавка для поддержания достаточности капитала и надбавка за системную значимость. Последнюю должны соблюдать банки, входящие в список системно значимых кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Московский кредитный банк (МКБ). Надбавка для поддержания достаточности капитала распространяется на все банки.

Начиная с 1 января 2016 г. надбавка для поддержания достаточности капитала составляла 0,625% и увеличивалась с каждым годом: на 1 января 2017 г. она составляла уже 0,625%, на 1 января 2017 г. – 1,25%, с 2018 г. – 1,875%, а к 1 января 2019 г. она должна была бы быть уже 2,5%. Надбавка за системную значимость с 1 января 2016 г. составляла 0,15%, с 1 января 2017 г. – 0,35%, с 1 января 2018 г. – 0,65%, а с начала 2019 г. она должна достигнуть 1%.

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