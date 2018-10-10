Минфин впервые с начала августа разместил все ОФЗ

После неудачных аукционов он предложил бумаги всего на 5 млрд

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На прошлой неделе ведомство возобновило аукционы после месячной паузы Андрей Гордеев / Ведомости

В среду, 10 октября, Минфин разместил 100% выпуска ОФЗ с погашением в 2021 г. на 5 млрд руб. по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 8,28% годовых. При этом спрос превысил предложение более чем в 4 раза, следует из данных Минфина.

Минфин полностью продал выпуск впервые с начала августа. Вчера ведомство поясняло, что собирается разместить сокращенный объем гособлигаций «в целях мониторинга настроения участников рынка».