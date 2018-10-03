Возвращение Минфина на рынок заимствований оказалось неудачным
Он разместил лишь 3/4 выпуска ОФЗ на 10 млрд рублей, а второй аукцион признал несостоявшимся
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Евгений Разумный / Ведомости
Минфин вернулся на рынок заимствований после месячной паузы. В среду, 3 октября, он предложил рынку два выпуска ОФЗ с погашением в 2021 и 2024 гг. по 10 млрд руб. каждый.
Ведомству удалось разместить почти 74% выпуска с погашением в феврале 2024 г. Средневзвешенная доходность составила 8,29% годовых. Спрос превысил предложение в 1,1 раза, Минфин выручил 6,9 млрд руб.
Второй аукцион по размещению ОФЗ с погашением в 2021 г. Минфин признал несостоявшимся из-за отсутствия «заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре».
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