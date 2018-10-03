Финансы / Рынки

Возвращение Минфина на рынок заимствований оказалось неудачным

Он разместил лишь 3/4 выпуска ОФЗ на 10 млрд рублей, а второй аукцион признал несостоявшимся
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Минфин вернулся на рынок заимствований после месячной паузы. В среду, 3 октября, он предложил рынку два выпуска ОФЗ с погашением в 2021 и 2024 гг. по 10 млрд руб. каждый.

Ведомству удалось разместить почти 74% выпуска с погашением в феврале 2024 г. Средневзвешенная доходность составила 8,29% годовых. Спрос превысил предложение в 1,1 раза, Минфин выручил 6,9 млрд руб.

Второй аукцион по размещению ОФЗ с погашением в 2021 г. Минфин признал несостоявшимся из-за отсутствия «заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре».

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Комментарии
BRAT.Е
12:28 03.10.2018
Надо воздать должное участникам рынка - демонстрируют высокий уровень профессионализма не покупая мусорные облигации . Проблема отнюдь не в санкциях и ожидании санкций, а пониманием куда гос-во будет направлять деньги -и не важно в какой карман идет сбор денег через займы минфина. Если в начале года все выпуски выкупались и спрос превышал предложение то после анонсов строек века и связанных с этим ожиданиям по инфляции в текущем периоде и дефолте в принципе ( реализованном не фактическим дефолтом а долгосрочной инфляцией ). Вот наглядная разница к оценкам инвест .проекта частного капитала и государственного . Кто после этого сможет сказать что частный капитал и частные инвестиции это плохо ?))
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