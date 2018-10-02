Минфин разместит ОФЗ на 20 млрд рублей

Первый с конца августа аукцион не создаст давление на рынке, говорят аналитики

Рынок ждал возвращения Минфина М. Новиков / Ведомости

Минфин сообщил, что 3 октября разместит два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на 10 млрд руб. каждый – с погашением в 2021 и 2024 гг. Последний раз Минфин занимал 29 августа – тогда удалось разместить 88% выпуска на 15 млрд руб. В сентябре же министерство не провело ни одного аукциона: надо было переждать волатильность на рынке и стабилизировать ситуацию. В III квартале Минфин занял более чем в 2 раза меньше, чем собирался: 205 млрд руб. при плане в 450 млрд.

Вернуться к заимствованиям Минфин обещал только в случае благоприятной рыночной конъюнктуры. «Заимствовать любой ценой мы не будем», – уверял первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. А замминистра финансов Владимир Колычев в прошлую пятницу предупредил, что Минфин сократит план заимствований на этот год на 400 млрд руб.

Тогда же Минфин опубликовал и график аукционов на IV квартал – до конца года планируется занять 310 млрд руб.: 125 млрд придется на ОФЗ сроком обращения до 5 лет, 110 млрд – от 5 до 10 лет и еще 75 млрд – на более длинные ОФЗ.

Рынок ждал возвращения Минфина. США вряд ли будут ужесточать санкции до ноября, это позволяет Минфину спокойно проводить аукционы весь октябрь, предсказывал аналитик «БКС премьера» Антон Покатович, тем более что ситуация на других развивающихся рынках остается нейтральной.

Рынок восстановился после сентябрьских минимумов, стал ощущаться дефицит краткосрочных бумаг, писал в обзоре аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин.

Запасы рублевой ликвидности позволяли Минфину отказаться от аукционов в условиях высокой волатильности, но, когда она утихла, министерство приняло естественное решение вернуться к заимствованиям, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Минфин может занять даже выгоднее, чем на последнем аукционе в августе, рассуждает аналитик «Фридом финанс» Валерий Безуглов: средневзвешенная доходность последнего размещенного выпуска составила 8,25%, а в этот вторник тот же выпуск торговался с доходностью 8%.

Ситуация на долговом рынке обострилась в начале августа из-за ожидания новых западных санкций. По данным ЦБ, за месяц нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 98 млрд руб. В середине сентября ОФЗ начали дорожать. Если 22 августа, когда Минфин впервые отменил аукцион, доходность 10-летних бумаг составляла 8,64% годовых, а на пике, 10 сентября, достигала 9,35%, то на прошлой неделе она опустилась ниже 8,5%.

Сегодня ОФЗ продолжили расти в цене: за час, прошедший после объявления Минфина о новых размещениях, доходность ОФЗ снизилась на 6 базисных пунктов и составила 8,41%. А закрылись торги с доходностью 8,45%.

Решение Минфина разместить краткосрочные ОФЗ не удивило рынок. Доходности по ним снижаются быстрее, поэтому они в приоритете у Минфина, объясняет Покатович: «Длинные облигации все еще под давлением, как средство заимствования они будут дорогим удовольствием».

Нормальная практика для периода волатильности, объясняет начальник отдела Промсвязьбанка Илья Ильин: на последних аукционах Минфин размещал ОФЗ на три года.

Возобновление аукционов вряд ли окажет дополнительное давление на рынок, скорее всего, доходности останутся такими же, что и сейчас, говорит портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Константин Артемов. Если геополитическая ситуация не будет обостряться, доходности закрепятся либо немного пойдут вниз, согласен Безуглов, но значительного снижения ждать не стоит – санкционная премия остается.

Минфин может не размещать бумаги на все 20 млрд, предполагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин, острой необходимости занимать по-прежнему нет, министерство, скорее, хочет посмотреть, что готов предложить рынок.