Финансы / Рынки

Минфин существенно сократит внутренние займы в 2018 году

При этом бюджетное правило будет сохраняться в полном объеме за счет бюджетных ресурсов, заявил Силуанов
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Минфин намерен существенно сократить внутренние займы до конца года, сообщил министр финансов Антон Силуанов: ведомство собирается внести соответствующие поправки к федеральному бюджету. При этом бюджетное правило в полном объеме сохранится, указал он: «Вы видите, что мы не выходим уже третий раз на рынок, поэтому будем замещать это остатками и бюджетными ресурсами, без ущерба для выполнения расходных обязательств» (цитата по ТАСС). Расходы бюджета на текущий год будут увеличиваться за счет ненефтегазовых доходов и внутреннего перераспределения за счет экономии.

Минфин не соблюдает привычный график заимствований с конца августа, а в сентябре не было проведено ни одного аукциона по размещению ОФЗ. Аукцион 5 сентября был признан несостоявшимся из-за волатильности, а остальные Минфин отменил: сначала – до стабилизации ситуации на долговом рынке, а последний раз – чтобы этой стабилизации «содействовать».

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Комментарии  ()
bogdanov7080
14:00 28.09.2018
"Бюджетное правило" это форма выплаты репараций путем откачки ликвидности из национальной экономики и перекачки ее в "ценные" бумаги стран, наложивших эти самые репарации. Тезаурус.
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